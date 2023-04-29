«Два часа в пробке на пункте из России в Россию». Водители пожаловались на пробки при въезде в Карелию

Водители жалуются на пробки, выросшие на КПП при въезде в Карелию. Ждать своей очереди приходится в среднем по два часа. Об этом 29 апреля «Фонтанке» рассказали читатели.
По словам Марины, которая стоит в заторе около посёлка Кузнечное, близкого к границе Ленинградской области, на прошлых выходных у автомобилистов проверяли паспорта.
«В прошлый раз такой пробки не было. Но паспорта проверяли. Сегодня осматривают машины, паспорта, спрашивают, куда едешь», — добавила она.
О похожей проблеме рассказала и читательница Яна, также застрявшая на КПП в сторону Лахденпохского района республики.
«Два часа в пробке на пункте из России в Россию. Для того, чтобы к тебе просто заглянули в автомобиль», — рассказала женщина.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе главы Республики Карелии.