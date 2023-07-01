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    А вы запаслись дождевиком? Показываем, как петербуржцы противостояли непогоде

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    4 комментария

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Самой популярной одеждой гуляющих петербуржцев днём 1 июля стал плащ-дождевик. Зонтики не выдерживали сильного ветра. Фотограф «Фонтанки» был среди тех, кто вышел из дома, когда хорошая хозяйка и собаку не выпустит, и благодаря этому мы можем составить более полное представление о «венце лета».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Синоптики предупреждали о похолодании (точнее, возвращении температуры к норме) и о ливнях. Но субботний потоп удивил многих. Читатели «Фонтанки» прислали массу видео Северной Венеции, затопило даже подъезды к Пулково, так что аэропорт превратился в гавань. Водоканал сообщил о десятках жалоб и напомнил, что в случае подтоплений надо звонить по телефонам: 004 или 305-09-09. На видео попал и удар молнии в ЖК на намыве.

    В Петербурге до сих пор сильный ветер, хотя дождя уже нет, температура, по данным СЗ УГМС на 23 часа, - 18,2 градуса. Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются и в ближайшие два дня. В Ленобласти даже объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

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