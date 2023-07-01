«Гидроудар» по Петербургу. Водоканал рассказал о десятках жалоб и напомнил, куда звонить, если улица «тонет»

После грозы днём 1 июля в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступило 59 обращений по поводу работы ливневой канализации. Система водоотведения не сразу справлялась с потоком воды, на место выезжали бригады со спецтехникой. По предварительным прогнозам, ливни продлятся до 21 часа.



В течение дня дождевой фронт двигался с запада и постепенно сместился к южным районам города. Максимум осадков зафиксирован в Красносельском районе — 32,7 мм с интенсивностью 14,5 мм за 20 минут, что вдвое превышает норму, сообщает пресс-служба Водоканала.