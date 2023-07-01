«Гидроудар» по Петербургу. Водоканал рассказал о десятках жалоб и напомнил, куда звонить, если улица «тонет»

После грозы днём 1 июля в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступило 59 обращений по поводу работы ливневой канализации. Система водоотведения не сразу справлялась с потоком воды, на место выезжали бригады со спецтехникой. По предварительным прогнозам, ливни продлятся до 21 часа.
В течение дня дождевой фронт двигался с запада и постепенно сместился к южным районам города. Максимум осадков зафиксирован в Красносельском районе — 32,7 мм с интенсивностью 14,5 мм за 20 минут, что вдвое превышает норму, сообщает пресс-служба Водоканала.
читательница «Фонтанки» Наталья
«Система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды. После окончания сверхрасчетного дождя в течение нескольких часов вся вода уходит в канализацию», — отмечается в сообщении.
Аварийным бригадам нашлась работа на улице Маршала Казакова, на Петергофском шоссе в районе улицы Пограничника Горькавого, на съезде с Лиговского путепровода на проспект Народного ополчения и на других улицах — там воде помогли уйти под землю.
Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 или 305-09-09.
«Фонтанка» показывала много видео с затопленных улиц, в том числе из Пулково. Местами люди не могли попасть в машины на парковке.