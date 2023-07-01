После грозы в Пулково случился потоп. И не только там

После ливня 1 июля Петербург можно назвать Северной Венецией уже не метафорически. Ливневая канализация не сразу справляется с большим объемом осадков, и некоторые улицы превращаются в реки.

Потоп случился и в Пулково. Вода залила проезды около аэропорта, а также проникла в помещения, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, такое регулярно случается в аэропорту после сильных дождей. В пресс-службе Пулково «Фонтанке» заявили, что затопление не относится к территории аэропорта, парковки работают в обычном режиме.

На парковке у ТЦ «Лето» люди не могли сесть в машины.

На Среднерогатской улице автомобили оставляют за собой волны, как катера на реке.

Дождь ещё не закончился. В некоторых районах он продолжается или начинается снова.

В Финляндии, по данным местных СМИ, в некоторых местах сегодня выпало больше осадков, чем за весь июнь.



Напомним, ГУ МЧС по Петербургу утром разослало два предупреждения об ухудшении погоды — на сегодня и на завтра.

