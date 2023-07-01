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    После грозы в Пулково случился потоп. И не только там

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    25 комментариев
    Фото: читательница «Фонтанки» Маша
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    После ливня 1 июля Петербург можно назвать Северной Венецией уже не метафорически. Ливневая канализация не сразу справляется с большим объемом осадков, и некоторые улицы превращаются в реки.

    Грузовой проезд

    читатель «Фонтанки» Денис

    Пр. Маршала Жукова

    читательница «Фонтанки» Лада

    Петергофское шоссе

    читатель «Фонтанки»

    Потоп случился и в Пулково. Вода залила проезды около аэропорта, а также проникла в помещения, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, такое регулярно случается в аэропорту после сильных дождей. В пресс-службе Пулково «Фонтанке» заявили, что затопление не относится к территории аэропорта, парковки работают в обычном режиме.

    Аэропорт «Пулково»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    На парковке у ТЦ «Лето» люди не могли сесть в машины.

    читатель «Фонтанки» Константин

    На Среднерогатской улице автомобили оставляют за собой волны, как катера на реке.

    читатель «Фонтанки» Денис

    Дождь ещё не закончился. В некоторых районах он продолжается или начинается снова.

    Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru
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    В Финляндии, по данным местных СМИ, в некоторых местах сегодня выпало больше осадков, чем за весь июнь.

    Напомним, ГУ МЧС по Петербургу утром разослало два предупреждения об ухудшении погоды — на сегодня и на завтра.

    Фото: читательница «Фонтанки» Маша
    Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru

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