Грозы обещают и на следующей неделе, а ветер станет ещё сильнее. В Ленобласти — «оранжевый» уровень опасности

Стихия не собирается останавливаться. Ливни с грозами возможны в воскресенье, и новая неделя тоже, как ожидается, начнётся с них.



ГУ МЧС по Ленобласти предупреждает о сложной погоде 2 и 3 июля. В воскресенье в регионе вероятны грозы, местами порывы ветра до 15 м/с. В понедельник — ливни, грозы, местами порывы ветра 15–20 м/с, то есть ещё более сильные.



В регионе, как передаёт 47news, на завтра объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, что означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, а на понедельник — «жёлтый».