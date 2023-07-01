    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    746мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.38eur96.02

    Грозы обещают и на следующей неделе, а ветер станет ещё сильнее. В Ленобласти — «оранжевый» уровень опасности

    779
    2 комментария

    Стихия не собирается останавливаться. Ливни с грозами возможны в воскресенье, и новая неделя тоже, как ожидается, начнётся с них.

    ГУ МЧС по Ленобласти предупреждает о сложной погоде 2 и 3 июля. В воскресенье в регионе вероятны грозы, местами порывы ветра до 15 м/с. В понедельник — ливни, грозы, местами порывы ветра 15–20 м/с, то есть ещё более сильные.

    В регионе, как передаёт 47news, на завтра объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, что означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, а на понедельник — «жёлтый».

    В субботу в Петербурге прошёл сильный ливень с грозой, при этом температура заметно снизилась. Вообще, по данным синоптиков, июль начнётся с прохлады, но в целом второй месяц лета будет довольно тёплым, а иногда и жарким. Подробный прогноз читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыЛивни и грозыВетерГроза
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close