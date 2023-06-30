Твой буйный зной и бешеные краски. Рассказываем, что петербуржцам ждать от погоды в июле

Июль в Петербурге начнется с небольшого похолодания, но в целом второй месяц лета будет довольно теплым, а иногда и жарким. О прогнозе 30 июня «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



В течение нескольких ближайших дней температура воздуха может опускаться до +20 градусов — но может доходить и до +23. В первую неделю июля пройдет большинство дождей за месяц, причем в целом количество осадков немного не дотянет до климатической нормы.



Во вторую и третью декаду месяца воздух прогреется до +21…27 градусов, и вообще во второй половине июля будет суше — из-за действия антициклона. Ночи тоже будут довольно теплыми: от +12 до +17 градусов.

