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    Твой буйный зной и бешеные краски. Рассказываем, что петербуржцам ждать от погоды в июле

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    Июль в Петербурге начнется с небольшого похолодания, но в целом второй месяц лета будет довольно теплым, а иногда и жарким. О прогнозе 30 июня «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    В течение нескольких ближайших дней температура воздуха может опускаться до +20 градусов — но может доходить и до +23. В первую неделю июля пройдет большинство дождей за месяц, причем в целом количество осадков немного не дотянет до климатической нормы.

    Во вторую и третью декаду месяца воздух прогреется до +21…27 градусов, и вообще во второй половине июля будет суше — из-за действия антициклона. Ночи тоже будут довольно теплыми: от +12 до +17 градусов.

    Как рассказали «Фонтанке» в «Яндексе», средняя температура воздуха в июле предположительно составит +19,3 градуса — это на 1,4 градуса теплее, чем в среднем за последние 30 лет, и на 0,7 градуса — чем в прошлом году. По данным «Яндекса», в следующем месяце в Петербурге осадков выпадет на 9 % меньше нормы, а диапазон дневных температур составит от +20 до +26 градусов.

    Самый жаркий июль за последние 30 лет был в 2010 году: средняя температура составила +22,7 градуса, напоминают в «Яндексе».

    Тем временем вчерашний день, 29 июня, стал самым теплым в Петербурге за месяц. Теперь же погода ухудшается: на город надвигается грозовая туча.

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