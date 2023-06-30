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    Колесов: Погода поставила рекорд «неожиданно даже для меня». Дальше она будет меняться

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    Погода в Петербурге поставила рекорд, об этом сообщает 30 июня главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Неожиданно даже для меня вчерашний день в Санкт-Петербурге стал самым теплым в июне этого года», — рассказал синоптик.

    Фото: главный синоптик города Александр Колесов
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    Вечер 29 июня «получился очень теплый», что определило среднюю температуру всех суток — 22,9 градуса, при том что максимальная температура днём была не самой высокой, всего 27,8 градуса. Так предпоследнему июньскому дню удалось перекрыть «очень высокое значение температуры 22 июня», когда максимум был намного выше — 29,3 градуса.

    Сегодня тоже будет тепло, 25–27 градусов, «но вот кратковременный дождь с грозой и местами с градом обещать <...> надо». Тем временем атмосфера над нашим регионом перестраивается, ветер меняется на западные направления, и скоро погода станет другой, прогнозирует Колесов.

    Фото: главный синоптик города Александр Колесов

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