Колесов: Погода поставила рекорд «неожиданно даже для меня». Дальше она будет меняться

Погода в Петербурге поставила рекорд, об этом сообщает 30 июня главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Неожиданно даже для меня вчерашний день в Санкт-Петербурге стал самым теплым в июне этого года», — рассказал синоптик.
Вечер 29 июня «получился очень теплый», что определило среднюю температуру всех суток — 22,9 градуса, при том что максимальная температура днём была не самой высокой, всего 27,8 градуса. Так предпоследнему июньскому дню удалось перекрыть «очень высокое значение температуры 22 июня», когда максимум был намного выше — 29,3 градуса.
Сегодня тоже будет тепло, 25–27 градусов, «но вот кратковременный дождь с грозой и местами с градом обещать <...> надо». Тем временем атмосфера над нашим регионом перестраивается, ветер меняется на западные направления, и скоро погода станет другой, прогнозирует Колесов.