МЧС предупреждает об ухудшении погоды. Туча уже начала накрывать Петербург

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 июня начиная с 13–16 часов в городе местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с, ливни, град.
На этот раз туча идёт с севера. Её хорошо видно на карте «Яндекс.Погоды». Она накрыла северные районы Петербурга, в Зеленогорске и Сертолово отмечена гроза с молниями.
Во второй половине этой недели грозы случаются в Петербурге каждый день. Во время мощной грозы 28 июня, когда в нескольких районах выпал град, горожане сообщали о странном звуке грома. Действительно, он может звучать по-разному. Почему — читайте на «Фонтанке».