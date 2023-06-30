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    МЧС предупреждает об ухудшении погоды. Туча уже начала накрывать Петербург

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    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 июня начиная с 13–16 часов в городе местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с, ливни, град.

    На этот раз туча идёт с севера. Её хорошо видно на карте «Яндекс.Погоды». Она накрыла северные районы Петербурга, в Зеленогорске и Сертолово отмечена гроза с молниями.

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
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    Во второй половине этой недели грозы случаются в Петербурге каждый день. Во время мощной грозы 28 июня, когда в нескольких районах выпал град, горожане сообщали о странном звуке грома. Действительно, он может звучать по-разному. Почему — читайте на «Фонтанке».

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