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    Ветер, температура и не только. Петербуржцам объяснили, почему гром по-разному звучит

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    Гром может по-разному звучать из-за многих факторов — они влияют и на громкость, и на характер звука. Подробнее об этом «Фонтанке» 30 июня рассказали в пресс-службе «Яндекса».

    Если молния ударила близко, вы услышите короткий, резкий и громкий звук. Если далеко — длительные приглушенные раскаты. Кроме того, на звук грома влияют плотность и влажность воздуха, изменение скорости ветра и температуры воздуха. О странном звуке грома сообщали горожане во время мощной грозы 28 июня, когда в нескольких районах выпал град.

    Звучит гром обычно не дольше 30–40 секунд — за исключением горных районов. В Петербурге его можно будет услышать уже сегодня: во второй половине дня местами ожидают грозы.

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