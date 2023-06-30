Ветер, температура и не только. Петербуржцам объяснили, почему гром по-разному звучит

Гром может по-разному звучать из-за многих факторов — они влияют и на громкость, и на характер звука. Подробнее об этом «Фонтанке» 30 июня рассказали в пресс-службе «Яндекса».



Если молния ударила близко, вы услышите короткий, резкий и громкий звук. Если далеко — длительные приглушенные раскаты. Кроме того, на звук грома влияют плотность и влажность воздуха, изменение скорости ветра и температуры воздуха. О странном звуке грома сообщали горожане во время мощной грозы 28 июня, когда в нескольких районах выпал град.

