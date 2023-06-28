«Всем в укрытие!» Град местами был такой, что побил посадки

Пришедшая с северо-востока мощная грозовая туча к обеду 28 июня накрыла большую часть Петербурга. Осадки оказались неравномерными. По словам горожан, где-то капало, где-то прошёл ливень, а местами выпал град, причем довольно сильный.
«На Крестовском идет град! Всем в укрытие», — пошутили подписчики телеграм-канала «Мегаполис».
Во Всеволожске градины были крупнее гороха, а асфальт местами побелел. У садоводов побило растения, высаженные на улице, сетуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Мощно ударил гром. Перед этим истошно закаркали вороны, а после включилась сигнализация у некоторых машин.
Политые дождём улицы уже начало высушивать солнце.