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    «Всем в укрытие!» Град местами был такой, что побил посадки

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    Пришедшая с северо-востока мощная грозовая туча к обеду 28 июня накрыла большую часть Петербурга. Осадки оказались неравномерными. По словам горожан, где-то капало, где-то прошёл ливень, а местами выпал град, причем довольно сильный.

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    «На Крестовском идет град! Всем в укрытие», — пошутили подписчики телеграм-канала «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Во Всеволожске градины были крупнее гороха, а асфальт местами побелел. У садоводов побило растения, высаженные на улице, сетуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Мощно ударил гром. Перед этим истошно закаркали вороны, а после включилась сигнализация у некоторых машин.

    Политые дождём улицы уже начало высушивать солнце.

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    Комментарии 6

    Гость28 Июн 2023 в 14:24
    Искандером бы!
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