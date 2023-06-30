Жара уходит. Дожди и грозы Петербургу обещают ближе к вечеру

Петербург прощается с жарой. В выходные будет типичная для июля температура.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха составит 25–27 градусов.
«Сегодня синоптическую ситуацию будет формировать северо-западная периферия активного циклона, кружащего над центральными районами Европейской России. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. <...> Атмосферное давление будет падать и составит
Пока ещё температура в Петербурге и днём, и ночью повышенная, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в последний день июня чаще всего бывает облачно с прояснениями, температура в течение суток колеблется в пределах от 11 до 22 градусов. Самое холодное 30 июня выдалось в 1975 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 29.
1 июля, по данным СЗ УГМС, ожидается 21–23 градуса, кратковременные дожди, ливни и грозы. В воскресенье, 2 июля, — короткие дожди и всего 20–22 градуса.