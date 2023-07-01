Кадр дня: молния попала в петербургский ЖК

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Суббота выдалась в Петербурге по-настоящему грозовой. Одна из молний попала в ЖК на намывной территории Васильевского острова. Этот момент запечатлела камера небоскрёба «Лахта Центр».
Об ухудшении погоды предупредили заранее: утром 1 июля об этом сообщило ГУ МЧС по Петербургу. Ливни ждут горожан и завтра — а с ними и ветер до 15 м/с.
Самый сильный удар стихии пережил Красносельский район. Там зафиксирован максимум осадков — 32,7 мм с интенсивностью 14,5 мм за 20 минут, что вдвое превышает норму, Водоканал напоминает: в случае подтопления улиц (чего сегодня было в избытке) звоните по телефонам: 004 или 305-09-09.