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    Кадр дня: молния попала в петербургский ЖК

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    3 комментария

    видео с сайта youtube.com, канал Lakhta Center 360

    Суббота выдалась в Петербурге по-настоящему грозовой. Одна из молний попала в ЖК на намывной территории Васильевского острова. Этот момент запечатлела камера небоскрёба «Лахта Центр».

    Фото: скриншот с сайта youtube.com, канал Lakhta Center 360
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    Об ухудшении погоды предупредили заранее: утром 1 июля об этом сообщило ГУ МЧС по Петербургу. Ливни ждут горожан и завтра — а с ними и ветер до 15 м/с.

    Самый сильный удар стихии пережил Красносельский район. Там зафиксирован максимум осадков — 32,7 мм с интенсивностью 14,5 мм за 20 минут, что вдвое превышает норму, Водоканал напоминает: в случае подтопления улиц (чего сегодня было в избытке) звоните по телефонам: 004 или 305-09-09.

    Фото: скриншот с сайта youtube.com, канал Lakhta Center 360

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