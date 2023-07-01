Это не похолодание, а возвращение к норме. Жара ушла из Петербурга, а вот ливни и грозы — нет

В Петербурге в выходные будет не так жарко, как на неделе. Осадки всё ещё возможны, сегодня даже с градом.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 22–24.
Дневная температура в регионе приближается к норме, сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Синоптическую ситуацию формирует западная периферия обширного циклона, он и обеспечивает нас дождями и грозами. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.
В воскресенье характер погоды поменяется мало, а температура понизится еще на пару градусов — до 20–22 градусов.