Это не похолодание, а возвращение к норме. Жара ушла из Петербурга, а вот ливни и грозы — нет

В Петербурге в выходные будет не так жарко, как на неделе. Осадки всё ещё возможны, сегодня даже с градом.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 22–24.