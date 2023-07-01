    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, с-з

    747мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.38eur96.02

    Это не похолодание, а возвращение к норме. Жара ушла из Петербурга, а вот ливни и грозы — нет

    3721
    5 комментариев

    В Петербурге в выходные будет не так жарко, как на неделе. Осадки всё ещё возможны, сегодня даже с градом.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 22–24.

    Фото: Михаил Огнев / архив «Фонтанки.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дневная температура в регионе приближается к норме, сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Синоптическую ситуацию формирует западная периферия обширного циклона, он и обеспечивает нас дождями и грозами. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В воскресенье характер погоды поменяется мало, а температура понизится еще на пару градусов — до 20–22 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / архив «Фонтанки.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close