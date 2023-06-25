«С меня хватит, беру фамилию жены». Продюсер Пригожин готов к переменам после мятежа

Иосиф Пригожин, чьи аккаунты в соцсетях последние двое суток стали объектом нескончаемых шуток, ответил подписчикам. Запись появилась в его телеграм-канале вечером 25 июня.
Пригожин заявил, что меняет фамилию, потому что «с него хватит». Он готов сменить ее на Перфилов — это фамилия его жены, певицы Валерии. Намерение пока что все же шуточное.
Продюсер прокомментировал ситуацию вокруг его персоны российским СМИ. Он сказал, что, видимо, огромное количество присланных ему мемов и оставленных комментариев с просьбой вернуть Ростов, это способ борьбы со стрессом. «Рад, что моя физиономия каким-то образом снизила градус напряженности», — цитирует его телеканал 360.