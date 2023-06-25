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    «С меня хватит, беру фамилию жены». Продюсер Пригожин готов к переменам после мятежа

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    Иосиф Пригожин, чьи аккаунты в соцсетях последние двое суток стали объектом нескончаемых шуток, ответил подписчикам. Запись появилась в его телеграм-канале вечером 25 июня.

    Пригожин заявил, что меняет фамилию, потому что «с него хватит». Он готов сменить ее на Перфилов — это фамилия его жены, певицы Валерии. Намерение пока что все же шуточное.

    Продюсер прокомментировал ситуацию вокруг его персоны российским СМИ. Он сказал, что, видимо, огромное количество присланных ему мемов и оставленных комментариев с просьбой вернуть Ростов, это способ борьбы со стрессом. «Рад, что моя физиономия каким-то образом снизила градус напряженности», — цитирует его телеканал 360.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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