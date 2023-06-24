Пользователи соцсетей требуют у продюсера Иосифа Пригожина вернуть Ростов

Пользователи соцсетей развлекаются в аккаунте музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Весельчаки оккупировали комментарии под постами бизнесмена и воплотили в жизнь мем, в котором Иосиф и Евгений Пригожин перепутаны.



«Пригожин, сложи оружие», — пишут ему в комментариях. «Верни Ростов!», «Иосиф, боеприпасы отправил, успехов Вам», «Ты в курсе, что тебе 20 лет светит, если не успокоишься?», «Вас ФСБ ищет», «Валерию — в первые леди» и так далее. Некоторые старожилы припомнили в комментариях еще и ЧВК «Редан».



Кажется, в это тревожное время все спасаются мемами. Вот, например, как шутит Илон Маск.

