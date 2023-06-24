    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Пользователи соцсетей требуют у продюсера Иосифа Пригожина вернуть Ростов

    6498
    11 комментариев

    Пользователи соцсетей развлекаются в аккаунте музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Весельчаки оккупировали комментарии под постами бизнесмена и воплотили в жизнь мем, в котором Иосиф и Евгений Пригожин перепутаны.

    «Пригожин, сложи оружие», — пишут ему в комментариях. «Верни Ростов!», «Иосиф, боеприпасы отправил, успехов Вам», «Ты в курсе, что тебе 20 лет светит, если не успокоишься?», «Вас ФСБ ищет», «Валерию — в первые леди» и так далее. Некоторые старожилы припомнили в комментариях еще и ЧВК «Редан».

    Кажется, в это тревожное время все спасаются мемами. Вот, например, как шутит Илон Маск.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close