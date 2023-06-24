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    Илон Маск прокомментировал мятеж Пригожина мемом

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    Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал 24 июня пост про ЧВК «Вагнер» и текущую ситуацию в России. Мятеж Евгения Пригожина и ажиотажный спрос россиян на новости по текущей ситуации он прокомментировал в соцсети мемом.

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    «Как спят девушки: (и снимок девушки в кровати). Как спят парни: они вообще не спят (изображение человека с покрасневшими от переутомления глазами). Парни мониторят ситуацию с группой «Вагнер», — сообщает мем.

    К этому часу пост Илона Маска набрал 1,5 миллиона просмотров и 50 тысяч лайков.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    Илон МаскМятеж Пригожина
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