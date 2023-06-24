Илон Маск прокомментировал мятеж Пригожина мемом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал 24 июня пост про ЧВК «Вагнер» и текущую ситуацию в России. Мятеж Евгения Пригожина и ажиотажный спрос россиян на новости по текущей ситуации он прокомментировал в соцсети мемом.
«Как спят девушки: (и снимок девушки в кровати). Как спят парни: они вообще не спят (изображение человека с покрасневшими от переутомления глазами). Парни мониторят ситуацию с группой «Вагнер», — сообщает мем.
К этому часу пост Илона Маска набрал 1,5 миллиона просмотров и 50 тысяч лайков.