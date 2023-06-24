РЖД: поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж идут по графику

Железнодорожное сообщение с Ростовом-на-Дону и Воронежем 24 июня сохраняется, рассказали журналистам в РЖД.
«Поезда сообщением с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику», — цитирует сообщение РИА Новости.
На железнодорожных объектах принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта.
Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово сообщили, что работают штатно и согласно расписанию, передаёт РИА.
В Москве, Подмосковье и других регионах 24 июня введён режим контртеррористической операции. В Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость», губернатор призвал жителей не покидать дома без нужды.
Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой и сообщил, что ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.