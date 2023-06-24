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    РЖД: поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж идут по графику

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    Железнодорожное сообщение с Ростовом-на-Дону и Воронежем 24 июня сохраняется, рассказали журналистам в РЖД.

    «Поезда сообщением с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику», — цитирует сообщение РИА Новости.

    На железнодорожных объектах принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта.

    Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово сообщили, что работают штатно и согласно расписанию, передаёт РИА.

    В Москве, Подмосковье и других регионах 24 июня введён режим контртеррористической операции. В Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость», губернатор призвал жителей не покидать дома без нужды.

    Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой и сообщил, что ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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