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    Путин — о ситуации в Ростове-на-Дону: она остается сложной

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    Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что ситуация в Ростове-на-Дону, где, как сообщается, бойцы ЧВК «Вагнер» оцепили штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городскую администрацию, остается сложной.

    «Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — отметил глава государства.

    Он добавил, что как президент сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

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