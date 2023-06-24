Путин — о ситуации в Ростове-на-Дону: она остается сложной

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что ситуация в Ростове-на-Дону, где, как сообщается, бойцы ЧВК «Вагнер» оцепили штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городскую администрацию, остается сложной.



«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — отметил глава государства.



Он добавил, что как президент сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

