Куда пойти 23–25 июня: «Алые паруса», пионы в Ботаническом и «Ассоциации» в Царском Селе

Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





Последние выходные июня отличной погодой не радуют, но точно обещают быть одними из самых ярких в летнем сезоне. В городе словно бы наступило время для всего самого интересного сразу: в программе — главный праздник выпускников, фестиваль цветов и целая серия концертов самой разной современной музыки.



Актуальное

«Алые паруса» покажут уровень и высоту 24 июня, 12+



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ночь с субботы на воскресенье в городе гремят «Алые паруса». На Дворцовую площадь традиционно пустят только выпускников, чтобы те спокойно послушали любимых исполнителей: Тосю Чайкину, Gayazovs Brothers, The Hatters, «Мою Мишель», Burito и многих других. Прямую трансляцию концерта всем остальным можно будет посмотреть и по телевидению. Проход брига «Россия» с алыми парусами под песни хедлайнера концерта — группы «Чайф» — и большой праздничный салют запланированы на 00:40. Транспорт будет работать всю ночь.



В Фонтанном доме — сцена для рукописей С 23 июня до 24 сентября, 14+



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться





Выставка «К слову. Еже писахъ — писахъ» — это новый проект Музея Анны Ахматовой. Экспонатами для него стали более двухсот рукописных листов Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама, Пастернака, Кузмина, Бродского и других авторов. Подача экспонатов, казалось бы, вполне «академических» традиционно для музея оригинальная: на этот раз пространство оформлено в виде театральных подмостков. Кураторы поясняют, что, по их мнению, рукописи недооцениваются как составляющая творчества и заслуживают показаться на «сцене» в главных ролях.



Цвет пионов уже в Ботаническом С 24 июня до 2 июля, 0+



Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Ботсаду настало время для главного события июня — фестиваля «Пионы Северной столицы». Сотни сортов в срезке, от классических до выведенных совсем недавно, выставлены в павильоне «Зелёный домик». После осмотра экспозиции стоит заглянуть в Ботанический музей или пройтись по одному из оранжерейных маршрутов. Там в это время года особенно интересно и хорошо.



Царское Село впечатляет «Ассоциациями» 25 июня, 6+



Фото: ГМЗ «Царское село» Поделиться Поделиться





Царское Село весь день в воскресенье показывает театрализованные «Ассоциации»: фестиваль моды и искусств. В этом году праздник посвящён путешествию великого князя Николая Александровича — будущего императора Николая II на Восток и называется «Восточный ветер». Кроме постоянных участников Татьяны Парфеновой, Лилии Кисиленко и Стаса Лопаткина, кутюрные коллекции подготовили молодые дизайнеры одежды.



Послушать музыку

«Чиж и Со» покажут энергию лета 23 июня, 20:00, 16+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Чиж и Co», недавно отыгравший концерт на Дворцовой в рамках ПМЭФ, теперь сыграет традиционный летний концерт в клубе «Космонавт». В программе — самые любимые песни фанатов и «главные хиты в истории коллектива». Среди них: «Вечная молодость», «О любви», «18 берез».



ODYSSEY проведёт через мир элементов 24–25 июня, 18+

Фестиваль ODYSSEY отмечает пятилетие в стиле «Пятого элемента». Сцены в культурном квартале «Брусницын», на концертной площадке Roof place и на обновленной набережной Финского залива будут символизировать разные элементы стихии: воды, огня, земли, воздуха. В честь них же в этом году и дресс-код. За два дня на фестивале выступят разнообразные музыканты, диджеи, пионеры электроники и визионеры: LEGAL’NAYA, GEJU, XeniaXenia, Andre P feat Droomie, Kuma и Gleb Philipchenkow и другие. Кульминацией праздника звука станет премьера мультиинструментального Odyssey All stars orchestra, в котором играют 20 музыкантов.

Редкий инструмент зазвучит в Петропавловке

С 25 июня по 7 июля, 12+

В ближайшие дни в Петербурге стартует карильонный фестиваль «Музыка над городом». В воскресенье, в день открытия, с высоты Петропавловской крепости будут звучать живой голос и колокола. На первом концерте среди прочего прозвучит Ave Maria в исполнении Анастасии Гиль. В России всего несколько карильонов: этот инструмент типичен для Запада, но у нас был в диковинку. Система выглядит как система колоколов, которая управляется не звонарем, а клавиатурой, напоминающей органную.



Узнать новое

Фонтанный дом зовёт в ночь 23 июня, 21:00, 16+

Фонтанный дом запускает новый экскурсионный — ночной — маршрут. Первая прогулка пройдёт в день рождения Анны Ахматовой и по совпадению — в древнюю Иванову ночь, в которую, по поверьям многих народов, лучше не спать. Группу проведут из Фонтанного дома вдоль набережной, где «так много Петербурга», к Летнему саду, который «сама тайна», на Марсово поле — место действия «Поэмы без Героя». Маршрут закончится ровно в полночь у легендарной «Бродячей собаки», центра культурной жизни Петербурга Серебряного века.

Законы о памятниках разложат по полочкам 23 июня, 19:15, 16+



Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Краеведческой лаборатории библиотеки Маяковского зампред петербургского отделения ВООПИиК Елена Резникова расскажет о том, как жить в городе, где каждое второе здание — памятник. Она доступным языком объяснит, что можно, а чего нельзя делать, если, например, ты владеешь квартирой в историческом здании или ведешь там бизнес, что такое «зона охраны» и «защитная зона». Вход на лекцию по регистрации.

В Царском Селе — ноты лета и бабочки

До 24 сентября, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В павильоне «Верхняя ванна» Екатерининского парка Царского Села заработала по-настоящему сезонная, в чем-то даже «дачная» выставка «Парк. Лето. Бабочки». Центром экспозиции стали четырнадцать янтарных бабочек из коллекции калининградского Музея Мирового океана, а также порядка 50 вещей, так или иначе связанных с летним сезоном в Царском Селе.



Экофестиваль — на берегу Финского 24 июня, с 14:00, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Библиотеки Приморского района объединились, чтобы вместе провести экофестиваль «Книгологично: Эко-школа. Практика малых дел» в парке 300-летия. В программе — квесты и мастер-классы по сортировке сырья и отходов. На территории появятся специальные зоны, где удобно сдать мусор, целый «Музей вторсырья» и зоны отдыха.

Любителям музеев

Цвет и дороги в галерейном пространстве До 21 августа, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В музее АРТМУЗА вплоть до конца лета работает выставка «Сюжет, букет, буфет…» художника Анастасии Соловьёвой. Её картины — отпечаток впечатлений от путешествий по Кавказу и Крыму. Используя яркие краски, художница постаралась показать мир «немного со стороны» и передать ощущение цветового изобилия. Вход на выставку свободный для всех.

«Севкабель порт» устраивает день Ахматовой

23 июня, 0+

В честь 133-летия со дня рождения Анны Ахматовой в пространстве «Лекторий’порт» открывается выставка одного дня «Ахматовская нить», посвященная поэтессе. Живописец и иллюстратор Татьяна Цыплакова создала серию работ, отсылающих к отдельным стихотворениям и даже строкам. В 19 часов художница расскажет о пути создания иллюстраций, поэзии и пути в поиске языка не поэтического, «линииграфического», то есть художественного.



В театрах

В «Мастерской» — новый «Старик Хоттабыч» 24 июня, 14:00, 19:00, 12+



Фото: Ирина Копланова / vteatrekozlov.net Поделиться Поделиться





Режиссёр Роман Габриа поставил в мастерской «щемящий и нежный спектакль для тех, кому двенадцать или около того, когда уже не ребёнок, но ещё и не взрослый» по мотивам повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». В отличие от оригинала, герой тут не джинн, а плод яркой фантазии героев. Ребята — четверо одноклассников — решают повседневные проблемы и переживают из-за многих вещей, например заваленной географии.

«Легенда» покажет историю о двоих



24 июня, 19:15, 16+

Театр «Легенда» в субботу показывает романтическую постановку «Я тоже тебя люблю!» о паре, которая проводит вместе только один день в году. Никто из героев не готов жертвовать семейным благополучием ради того, чтобы быть вместе, но каждый раз еле дожидаются встречи.

«Карамболь» рассказывает свою «Сказку странствий» 25 июня, 19:00, 12+

Детский музыкальный спектакль «Карамболь» выпускает премьерный спектакль «Сказка странствий». Над постановкой вместе с труппой работал Александр Митта, который в 1983 году срежиссировал одноименный художественный фильм, а теперь адаптировал сюжет о брате и сестре, которые ищут друг друга, под реалии театральной сцены. В спектакле прозвучит музыка Альфреда Шнитке, собранная из разных произведений, стихи к спектаклю написал автор текстов к песням в фильме Юлий Ким.



КУКАRT откроет «Петрушек на Невском» До 30 июня



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Частью международного фестиваля кукольных театров KYKART стала специальная программа «Петрушки на Невском», которая впервые пройдет во дворе Строгановского дворца. В субботу детям покажут «КуклоСветное путешествие» (0+) из ДНР, спектакль «Жил-был Геракл» (0+) из Ижевска, «Приключения Петра Ивановича Уксусова» (0+), «Музыкальную чайхану» (0+) из Ферганы, «Звезды на нитях» (0+) из Израиля и много других спектаклей. Вход свободный, по регистрации.



На экранах

«Микулай» — любовь и разрушения С 22 июня, 12+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Ильшат Рахимбай — начинающий казанский режиссер, чьи короткометражки очень ценят критики. Теперь в большой прокат выходит полнометражная остросюжетная драма «Микулай», и любопытно, что в качестве художественного руководителя проект курировал Тимур Бекмамбетов. Жизнь главного героя рушится, когда чужак, приехавший в его деревню, утверждает, что он — непризнанный сын.

Звезда «Игры престолов» примеряет новый образ С 22 июня, 18+

В кинотеатрах — премьера криминальной драмы «Он — это пуля», снятой Ником Кассаветисом. По сюжету детектив Боб Хайтауэр из отдела нравов (его играет Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов») узнает, что его бывшая жена была убита, а дочь похищена сатанистами.



Новый Озон: феминизм и драматизм С 22 июня, 18+

В прокат выходит новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» https://www.fontanka.ru/2023/06/21/72420128/ — высказывание, задуманное как феминистское и разрушающее патриархат. По словам режиссёра, картина стала завершающей в трилогии реконструкций, в которую также входят «Восемь женщин» и «Потише». Главные роли сыграли Изабель Юппер и молодая актриса польского происхождения Надя Терешкевич.



«Дыхание» покажет больницы в аду COVID С 22 июня, 16+



Фото: centpart.ru Поделиться Поделиться





Спустя время после официального окончания пандемии коронавируса в российские кинотеатры выходит лента-рефлексия «Дыхание». Главный герой, бывший врач и успешный предприниматель, возвращается в больницу, чтобы помочь коллегам. В картине играют Антон Батырев и Ирина Горбачёва.



«Дни узбекского кино» С 22 по 25 июня, 18+



В этот уик-энд «Родина» организует «Дни узбекского кино» со свободным входом для всех. На экране — военная драма «Эврилиш» («Эволюция») о мужчине, оказавшемся в горячей точке, «Мерос» («Наследие») об узбекском парне и девушке из Казахстана, которые сражаются вместе в годы Второй мировой, лента «Тенгиз» («Море») о женщине, ставшей инвалидом, и несколько других картин. Все они идут на языке оригинала с субтитрами. Нужна регистрация. Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

