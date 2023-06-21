На Международный фестиваль кукольных театров КУКART соберется более 60 коллективов из России, Европы и Китая

С 22 по 30 июня в Петербурге пройдет Международный фестиваль КУКART. Некоммерческий фестиваль кукольников, проходящий один раз в два года, празднует в этом году свое
На фестивале КУКART выступят более 60 коллективов — как профессиональные бюджетные театры, так и негосударственные театры кукол — из разных городов России и зарубежных стран: включая Луганский академический театр кукол (ЛНР) и Донецкий академический театр кукол (ДНР).
Фестивальная программа поделена на три направления: основная, клубная и специальная программа «Петрушки на Невском, рассчитанная на самых маленьких зрителей» (
Основная программа традиционно начнется 22 июня спектаклем «Говорит Ленинград» (
Также в основной программе — спектакли Мытищинского театра кукол «Огниво» (
Специальная программа «Петрушки на Невском» впервые пройдет во дворе Строгановскго дворца (филиале Русского музея) 24 июня. Покажут «КуклоСветное путешествие» (
В рамках клубной программы китайский режиссер Сюй Лини представит спектакль «Бедный Федя» (
Закроют фестиваль спектакль «Дядя Ваня» (
Подробная программа и расписание спектаклей фестиваля КУКART смотрите на сайте фестиваля. Регистрация на сервисе «Таймпад».