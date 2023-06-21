На Международный фестиваль кукольных театров КУКART соберется более 60 коллективов из России, Европы и Китая

С 22 по 30 июня в Петербурге пройдет Международный фестиваль КУКART. Некоммерческий фестиваль кукольников, проходящий один раз в два года, празднует в этом году свое 30-летие . Все спектакли можно увидеть бесплатно по регистрации.

На фестивале КУКART выступят более 60 коллективов — как профессиональные бюджетные театры, так и негосударственные театры кукол — из разных городов России и зарубежных стран: включая Луганский академический театр кукол (ЛНР) и Донецкий академический театр кукол (ДНР).

Фестивальная программа поделена на три направления: основная, клубная и специальная программа «Петрушки на Невском, рассчитанная на самых маленьких зрителей» ( 0+ ).

Также в основной программе — спектакли Мытищинского театра кукол «Огниво» ( 6+ ) имени С. Железкина и постановки петербургских театров «Бродячая собачка», «Комедианты», Театра у Нарвских ворот и Кукольного театра сказки и другие. Международную программу представят театры кукол из Субботцы (Сербия), Пекина (Китай), Актау (Казахстан), Еревана (Армения) и Гомеля (Беларусь).

Основная программа традиционно начнется 22 июня спектаклем «Говорит Ленинград» ( 12+ ) Белгородского театра кукол, продолжит тему Великой Отечественной войны Дагестанский театр кукол из Махачкалы с постановкой «Остаться живой» ( 6+ ). День завершит Липецкий театр кукол с «Поминальной молитвой» ( 16+ ).

Специальная программа «Петрушки на Невском» впервые пройдет во дворе Строгановскго дворца (филиале Русского музея) 24 июня. Покажут «КуклоСветное путешествие» ( 0+ ) из ДНР, спектакль «Жил-был Геракл» ( 0+ ) из Ижевска, «Приключения Петра Ивановича Уксусова» ( 0+ ), «Музыкальную чайхану» ( 0+ ) из Ферганы, «Звезды на нитях» ( 0+ ) из Израиля и другие спектакли. Подробности программы — по ссылке .

В рамках клубной программы китайский режиссер Сюй Лини представит спектакль «Бедный Федя» ( 14+ ), театр «Ухо Ван Гога» покажет «Кольцо и Розу» ( 0+ ), мастерская Николая Наумова и мастерская Амелы Вученович (Сербия, Россия) представят студенческие работы ( 12+ ).

Закроют фестиваль спектакль «Дядя Ваня» ( 16+ ) Театра драмы и кукол «Святая Крепость» (Выборг) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Ю. Лабецкого и «Гулливер в стране лилипутов» ( 0+ ) Е. Деммени , восстановленный Н. Боровковым знаменитого Санкт-Петербургского театра марионеток имени Е. С. Деммени .



Подробная программа и расписание спектаклей фестиваля КУКART смотрите на сайте фестиваля. Регистрация на сервисе «Таймпад».