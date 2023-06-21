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    На Международный фестиваль кукольных театров КУКART соберется более 60 коллективов из России, Европы и Китая

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    С 22 по 30 июня в Петербурге пройдет Международный фестиваль КУКART. Некоммерческий фестиваль кукольников, проходящий один раз в два года, празднует в этом году свое 30-летие. Все спектакли можно увидеть бесплатно по регистрации.

    Фото: предоставлено организаторами
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    На фестивале КУКART выступят более 60 коллективов — как профессиональные бюджетные театры, так и негосударственные театры кукол — из разных городов России и зарубежных стран: включая Луганский академический театр кукол (ЛНР) и Донецкий академический театр кукол (ДНР).

    Фестивальная программа поделена на три направления: основная, клубная и специальная программа «Петрушки на Невском, рассчитанная на самых маленьких зрителей» (0+).

    «Дневник ленинградской девочки», Барнаул
    «Дневник ленинградской девочки», БарнаулФото: предоставлено организаторами
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    Основная программа традиционно начнется 22 июня спектаклем «Говорит Ленинград» (12+) Белгородского театра кукол, продолжит тему Великой Отечественной войны Дагестанский театр кукол из Махачкалы с постановкой «Остаться живой» (6+). День завершит Липецкий театр кукол с «Поминальной молитвой» (16+).

    Также в основной программе — спектакли Мытищинского театра кукол «Огниво» (6+) имени С. Железкина и постановки петербургских театров «Бродячая собачка», «Комедианты», Театра у Нарвских ворот и Кукольного театра сказки и другие. Международную программу представят театры кукол из Субботцы (Сербия), Пекина (Китай), Актау (Казахстан), Еревана (Армения) и Гомеля (Беларусь).

    «Однажды в Бадахосе», Брянск
    «Однажды в Бадахосе», БрянскФото: предоставлено организаторами
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    Специальная программа «Петрушки на Невском» впервые пройдет во дворе Строгановскго дворца (филиале Русского музея) 24 июня. Покажут «КуклоСветное путешествие» (0+) из ДНР, спектакль «Жил-был Геракл» (0+) из Ижевска, «Приключения Петра Ивановича Уксусова» (0+), «Музыкальную чайхану» (0+) из Ферганы, «Звезды на нитях» (0+) из Израиля и другие спектакли. Подробности программы — по ссылке.

    «В поисках Груффало», Выборг
    «В поисках Груффало», ВыборгФото: предоставлено организаторами
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    В рамках клубной программы китайский режиссер Сюй Лини представит спектакль «Бедный Федя» (14+), театр «Ухо Ван Гога» покажет «Кольцо и Розу» (0+), мастерская Николая Наумова и мастерская Амелы Вученович (Сербия, Россия) представят студенческие работы (12+).

    Закроют фестиваль спектакль «Дядя Ваня» (16+) Театра драмы и кукол «Святая Крепость» (Выборг) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Ю. Лабецкого и «Гулливер в стране лилипутов» (0+) Е. Деммени, восстановленный Н. Боровковым знаменитого Санкт-Петербургского театра марионеток имени Е. С. Деммени.

    Подробная программа и расписание спектаклей фестиваля КУКART смотрите на сайте фестиваля. Регистрация на сервисе «Таймпад».

    Фото: предоставлено организаторами
    «Дневник ленинградской девочки», Барнаул
    «Дневник ленинградской девочки», БарнаулФото: предоставлено организаторами
    «Однажды в Бадахосе», Брянск
    «Однажды в Бадахосе», БрянскФото: предоставлено организаторами
    «В поисках Груффало», Выборг
    «В поисках Груффало», ВыборгФото: предоставлено организаторами

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