Петербуржцам объяснят, где в городе можно строить, а где только косить газоны

В Маяковке продолжает работу Краеведческая лаборатория. 23 июня расскажут о зонировании достопримечательных мест и что там можно, а чего нельзя. Бесплатно, 16+

В Петербурге примерно 10 тысяч зданий имеют статус памятника архитектуры. Больше, чем в любом другом российском городе. Неудивительно, что петербуржцы работают в памятниках архитектуры, владеют в них квартирами, снимают жилье. При этом могут даже не догадываться, что здания, а то и пространство рядом с ними охраняются. Где-то вообще нельзя ничего построить. Где-то ремонт возможен, только если это реставрация. Где-то нельзя самовольно разместить на фасаде рекламу — нужно просить разрешение в КГИОП. Где-то необходимо соблюдать особые правила в отношении благоустройства территории. Незнание правил не освобождает от штрафов.

В библиотеке Маяковского зампред петербургского отделения ВООПИиК Елена Резникова расскажет о зонах вокруг памятников. Чем отличаются зоны охраны и защитные зоны, что значит «объединенная зона», как зонированы исторические поселения. А также как понять, где можно строить, а где лишь косить газон. Разберем Закон Санкт-Петербурга № 820–7, а заодно разберемся, как контролировать его соблюдение.



Слушаем 23 июня лекцию «Зоны всех видов в сфере сохранения наследия» в библиотеке Маяковского на набережной Фонтанки. Подробности и регистрация на сайте библиотеки. Начало в 19:15.

