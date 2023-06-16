В кино покажут драму об эпидемии ковида с Ириной Горбачевой

22 июня в прокат выходит фильм «Дыхание». Режиссёр — Роман Каримов («Неадекватные люди», «Всё и сразу»). Главный герой, Виктор, бывший врач и успешный бизнесмен, возвращается в больницу нелегально, чтобы помочь своей матери, которая заболела COVID-19. Рискуя своей жизнью и свободой, он присоединяется к медицинскому коллективу, чтобы помочь больнице лучше подготовиться к грядущей пандемии.

Фото: centpart.ru Поделиться Поделиться





Антон Батырев («Выжить после», «Сладкая жизнь»), сыгравший главную роль, сказал, что фильм является своего рода благодарностью всем врачам, которые героически сражались за жизни российских граждан во время пандемии COVID-19.



Исполнившая роль хирурга Колесниковой Ирина Горбачева («Чики», «Аритмия») рассказала, что это был для неё принципиально новый опыт. Для подготовки к фильму она отрабатывала необходимые навыки в учебном центре при Университете имени Пирогова, проводила все необходимые манипуляции на манекенах. Ирина также поделилась, что на съемках актерам, как настоящим врачам, пришлось по десять часов находиться в костюмах с масками, очками и перчатками.



Фото: centpart.ru Поделиться Поделиться





Съемки фильма проходили в одном из санаториев Московской области, который уже не функционирует, поэтому команда съемочной группы не мешала никому. Для достоверности в фильме использовались настоящие аппараты ИВЛ, медицинское оборудование и другие необходимые средства. Для одной из сцен художники создали пациенту внушительный живот с помощью грима и свиных внутренностей.



На съемочной площадке присутствовали профессиональные медики из РНИМУ имени Пирогова и временного госпиталя на ВДНХ. Они оказывали содействие актерам, консультировали и помогали оттачивать жесты, а также делились случаями из своей личной практики.

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Матвей Пирогов

