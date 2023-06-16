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    В кино покажут драму об эпидемии ковида с Ириной Горбачевой

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    22 июня в прокат выходит фильм «Дыхание». Режиссёр — Роман Каримов («Неадекватные люди», «Всё и сразу»). Главный герой, Виктор, бывший врач и успешный бизнесмен, возвращается в больницу нелегально, чтобы помочь своей матери, которая заболела COVID-19. Рискуя своей жизнью и свободой, он присоединяется к медицинскому коллективу, чтобы помочь больнице лучше подготовиться к грядущей пандемии.

    Фото: centpart.ru
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    Антон Батырев («Выжить после», «Сладкая жизнь»), сыгравший главную роль, сказал, что фильм является своего рода благодарностью всем врачам, которые героически сражались за жизни российских граждан во время пандемии COVID-19.

    Исполнившая роль хирурга Колесниковой Ирина Горбачева («Чики», «Аритмия») рассказала, что это был для неё принципиально новый опыт. Для подготовки к фильму она отрабатывала необходимые навыки в учебном центре при Университете имени Пирогова, проводила все необходимые манипуляции на манекенах. Ирина также поделилась, что на съемках актерам, как настоящим врачам, пришлось по десять часов находиться в костюмах с масками, очками и перчатками.

    Фото: centpart.ru
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    Съемки фильма проходили в одном из санаториев Московской области, который уже не функционирует, поэтому команда съемочной группы не мешала никому. Для достоверности в фильме использовались настоящие аппараты ИВЛ, медицинское оборудование и другие необходимые средства. Для одной из сцен художники создали пациенту внушительный живот с помощью грима и свиных внутренностей.

    На съемочной площадке присутствовали профессиональные медики из РНИМУ имени Пирогова и временного госпиталя на ВДНХ. Они оказывали содействие актерам, консультировали и помогали оттачивать жесты, а также делились случаями из своей личной практики.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru
    Фото: centpart.ru

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