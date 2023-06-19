В Царском Селе покажут янтарных бабочек из Калининграда и расскажут о летней жизни в императорской резиденции

Выставка с летним названием «Парк. Лето. Бабочки» пройдёт в павильоне «Верхняя ванна» в Екатерининском парке. Небольшая экспозиция обещает дачно-парковый настрой с историческим акцентом.
На выставке «Парк. Лето. Бабочки» вы увидите более пятидесяти предметов, так или иначе связанных с летним времяпрепровождением в парке. Центром экспозиции станут четырнадцать янтарных бабочек из коллекции калининградского Музея Мирового океана (очевидно, отсылка к Янтарной комнате). О царскосельском лете расскажут предметы из собрания музея: акварель «Цветы и бабочки» Любови Эндауровой, чашки с блюдцами и десертными тарелками с изображением васильков и ромашек, расписанные великой княгиней Ольгой Александровной, французские веера, детский матросский костюм, велосипед и детская коляска начала ХХ века.
Выставка «Парк. Лето. Бабочки» пройдёт в павильоне «Верхняя ванна» Екатерининского парка Царского Села с 20 июня по 24 сентября 2023 года. Выходные дни: понедельник, среда. Вход свободный.
6+
Анастасия Семенович