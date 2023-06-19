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    В Царском Селе покажут янтарных бабочек из Калининграда и расскажут о летней жизни в императорской резиденции

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    Выставка с летним названием «Парк. Лето. Бабочки» пройдёт в павильоне «Верхняя ванна» в Екатерининском парке. Небольшая экспозиция обещает дачно-парковый настрой с историческим акцентом.

    Фото: world-ocean.ru
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    На выставке «Парк. Лето. Бабочки» вы увидите более пятидесяти предметов, так или иначе связанных с летним времяпрепровождением в парке. Центром экспозиции станут четырнадцать янтарных бабочек из коллекции калининградского Музея Мирового океана (очевидно, отсылка к Янтарной комнате). О царскосельском лете расскажут предметы из собрания музея: акварель «Цветы и бабочки» Любови Эндауровой, чашки с блюдцами и десертными тарелками с изображением васильков и ромашек, расписанные великой княгиней Ольгой Александровной, французские веера, детский матросский костюм, велосипед и детская коляска начала ХХ века.

    Выставка «Парк. Лето. Бабочки» пройдёт в павильоне «Верхняя ванна» Екатерининского парка Царского Села с 20 июня по 24 сентября 2023 года. Выходные дни: понедельник, среда. Вход свободный.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: world-ocean.ru

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    ЯнтарьКалининградБабочкиЦарское село
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