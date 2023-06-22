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    Традиционный фестиваль и выставка пионов в Ботаническом саду пройдут в «целительной атмосфере бесконечной нежности»

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    На выставке «Пионы Северной столицы» вы увидите сотни сортов травянистых пионов в срезке: старинные усадебные и новинки селекции, цветы от тёмно-красных до акварельно-розовых тонов. На фестивале будет много активностей, а ещё это лучшее время для посещения Викторной оранжереи.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Ежегодную летнюю выставку и фестиваль, посвящённый цветению пионов, Ботсад обещает провести с размахом. Выставка будет проходить с 24 июня по 2 июля в павильоне «Зелёный домик». Организаторы обещают «целительную атмосферу бесконечной нежности» и просто хорошее настроение. На этой площадке начинающие цветоводы смогут обменяться опытом с профессионалами и получить навыки ухода за пионами. Также выставочный зал украсят тематическими иллюстрациями.

    Фестиваль пионов пройдёт 24–25 июня. В эти дни будет работать Тропический оранжерейный маршрут с заходом в Большую пальмовую, Мангровую и Викторную оранжерею, которая в это время года особенно хороша. В парке-дендрарии вы сможете пройти познавательную прогулку-квест «Вокруг пиона» (и получить ботанический сувенир). Также в рамках фестиваля можно будет посетить Ботанический музей, где в воскресенье, 25 июня, с 11 до 15 часов (с перерывами) на втором этаже будут выступать преподаватели школы игры на ханга ANIMARA. Кроме того, с 12 до 16 часов в творческом центре Сада пройдут мастер-классы для детей, на которых можно будет создать своими руками рисунок или поделку.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Выставка «Пионы Северной столицы» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада с 24 июня по 2 июля 2023 года с 10 до 17 часов. 0+

    Фестиваль пионов пройдёт в Ботсаду 24–25 июня 2023 года, билеты будут продаваться с 10 до 16:30, с 17 до 19 продаются только отдельные парковые билеты. Квест и детские мастер-классы на фестивале. 4+

    Анастасия Семенович

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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    ПионыБотанический сад
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