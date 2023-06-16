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    В кино покажут триллер с Виктором Сухоруковым из сельской жизни

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    Фото: Кадр из фильма
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    22 июня в кино выходит остросюжетная драма «Микулай». Режиссер картины — Ильшат Рахимбай, начинающий казанский режиссер. Его дипломная работа, короткометражный фильм «Гастарбайтер», была признана одной из лучших в истории Казанского университета культуры и искусств. Последующие фильмы Рахимбая также неоднократно получали призы на российских и международных фестивалях. Этот фильм в качестве художественного руководителя курировал Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен»).

    Действие нового фильма происходит в отдаленной кряшенской деревне. Главный герой живёт вполне счастливо: у него есть молодая беременная жена, уважение односельчан, ещё живы родители. Однако все меняется, когда в деревню приезжает мужчина, утверждающий, что он сын Микулая. Идеальный мир начинает рушиться, а страшная реальность становится явной.

    Главную роль в фильме исполнил Виктор Сухоруков. Его возможного сына сыграл Иван Добронравов («За нас с вами», «Нулевой пациент»); кроме того, в картине снялись актрисы Екатерина Агеева («Фея», «Француз») и Варвара Шмыкова («Чики», «Петровы в гриппе»)

    Фото: Кадр из фильма
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    Снимали фильм в деревне Толкияз в Пестречинском районе, недалеко от Казани. Для создания нужной атмосферы были восстановлены некоторые постройки и построены новые декорации, сшиты с нуля новые костюмы, чтобы соответствовать образу кряшенского народа. Этнографические акценты в фильме и дух триллера даже позволил создателям сравнить своё кино со знаменитым хоррором «Солнцестояние» Ари Астера.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: Кадр из фильма
    Фото: Кадр из фильма

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