В кино покажут триллер с Виктором Сухоруковым из сельской жизни

22 июня в кино выходит остросюжетная драма «Микулай». Режиссер картины — Ильшат Рахимбай, начинающий казанский режиссер. Его дипломная работа, короткометражный фильм «Гастарбайтер», была признана одной из лучших в истории Казанского университета культуры и искусств. Последующие фильмы Рахимбая также неоднократно получали призы на российских и международных фестивалях. Этот фильм в качестве художественного руководителя курировал Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен»).
Действие нового фильма происходит в отдаленной кряшенской деревне. Главный герой живёт вполне счастливо: у него есть молодая беременная жена, уважение односельчан, ещё живы родители. Однако все меняется, когда в деревню приезжает мужчина, утверждающий, что он сын Микулая. Идеальный мир начинает рушиться, а страшная реальность становится явной.
Главную роль в фильме исполнил Виктор Сухоруков. Его возможного сына сыграл Иван Добронравов («За нас с вами», «Нулевой пациент»); кроме того, в картине снялись актрисы Екатерина Агеева («Фея», «Француз») и Варвара Шмыкова («Чики», «Петровы в гриппе»)
Снимали фильм в деревне Толкияз в Пестречинском районе, недалеко от Казани. Для создания нужной атмосферы были восстановлены некоторые постройки и построены новые декорации, сшиты с нуля новые костюмы, чтобы соответствовать образу кряшенского народа. Этнографические акценты в фильме и дух триллера даже позволил создателям сравнить своё кино со знаменитым хоррором «Солнцестояние» Ари Астера.
18+
Матвей Пирогов