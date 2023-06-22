В Фонтанном Доме покажут рукописи известных писателей и поэтов XX века, которые раньше почти никто не видел

Проект «К слову. Еже писахъ — писахъ» в музее Ахматовой в Фонтанном доме составят более двухсот рукописных листов Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама, Пастернака, Кузмина, Бродского и других авторов XX века. Традиционно музей обещает эффектное оформление выставки — в виде театральных подмостков.
Название выставка получила в честь библейской цитаты, приведённой Анной Ахматовой в предисловии к «Поэме без героя»: «Еже писахъ — писахъ» («Что написано — то написано»). Эта формулировка утверждает самодостаточность произведения, его самостоятельную жизнь, отдельную от автора. В музее полагают, что рукописи слишком редко становятся героями выставок, и решили организовать для документов из своего собрания настоящие театральные подмостки. Вы увидите тексты, написанные авторской рукой, с зачёркнутыми и добавленными фрагментами — уникальные первоисточники известных образцов.
Кураторы Ирина Иванова, Павел Котляр и Светлана Грушевская напоминают о самом завораживающем состоянии текста — рукописи. Читать Ахматову можно с экрана смартфона, «читалки», в виде винтажного самиздата, но живые изменения, сама ткань текста ощутима именно через рукопись. В фонде «Документы и автографы» Фонтанного дома — больше четырёх тысяч единиц хранения, для выставки из них выбрали порядка двухсот документов. «Солировать» будут рукописи Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина, Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского и других ключевых авторов XX века. Авторы проекта полагают, что автографы и есть главное богатство музея, так что в этот раз Фонтанный дом покажет вам самое сокровенное: рукописи, которые никогда не видели широкую публику. Экспозицию дополнит видеоарт.
Выставка «К слову. Еже писахъ — писахъ» пройдёт в музее Анны Ахматовой с 23 июня по 24 сентября 2023 года. 14+
Анастасия Семенович