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    В Петропавловской крепости пройдет бесплатный карильонный фестиваль «Музыка над городом»

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    Каждый день с 25 июня по 7 июля (кроме 1 июля) на Соборной площади Петропавловской крепости в 19:00 будут проходить концерты фестиваля «Музыка над городом» — всего их будет двенадцать. В программе этого года — популярная классика, русский фольклор, аранжировки мелодий известных песен, музыка аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Один из концертов посвящен С.В. Рахманинову — в честь 150-летия со дня рождения композитора. Вход свободный.

    Фото: wikipedia.org
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    Карильонные концерты в Петропавловской крепости стали традицией в 2001 году, когда на колокольне Петропавловского собора установили карильон из 51 колокола диапазоном 4 октавы. Cейчас в Петропавловском соборе находится самое большое количество колоколов в мире — 103 (по другим данным — 134). В 17:00 каждое воскресенье в течение всего года Соборная площадь превращается в концертный зал под открытым небом. Летом здесь же проходит фестиваль «Музыка над городом», в котором участвуют выпускники и студенты кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета, а также исполнители из других городов России.

    Карильон — система колоколов, языки которых соединены с клавиатурой. Игра на карильоне похожа на игру на органе.

    Программа фестиваля:

    25 июня в 19:00 — открытие фестиваля, Александра Капинос

    26 июня в 19:00 — «Гляжу в озера синие...», Ирина Козлова

    27 июня в 19:00 — презентация проекта «Русский карильон», Марина Лобецкая

    28 июня в 19:00 — «Белгородский звон», Тимур Халиуллин

    29 июня в 19:00 — студенты карильонного класса СПбГУ

    30 июня в 19:00 — «Пьяццолла плюс», Олеся Ростовская

    1 июля — выходной

    2 июля в 19:00 — Йозеф Виллем Хаазен

    3 июля в 19:00 — «Карильонный калейдоскоп»

    4 июля в 19:00 — «О любви немало песен сложено...», Надежда Волненко

    5 июля в 19:00 — «Сказки белых ночей», Галина Ельшаева

    6 июля в 19:00 — памяти карильонистки Елизаветы Рулёвой

    7 июля в 19:00 — «Время Рахманинова», Олеся Ростовская

    Вход свободный, 0+.

    Фото: wikipedia.org

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