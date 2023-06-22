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    Фестиваль ODYSSEY отметит пятилетие на берегу Финского залива

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    ODYSSEY знаком всем любителям электронной музыки, неоэтники и современного искусства. В этом году фестиваль состоится уже в пятый раз и ждет гостей 24–25 июня на нескольких площадках: в культурном квартале «Брусницын», на концертной площадке Roof place и на обновленной набережной Финского залива (18+).

    афиша фестиваля
    афиша фестиваляФото: vk.com/odysseyfestival
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    На сценах, символизирующих четыре элемента стихии (вода, земля, огонь и воздух), а также на загадочной пятой сцене за два дня выступят разнообразные музыканты, диджеи и визионеры: LEGAL’NAYA, GEJU, XeniaXenia, Andre P feat Droomie, Kuma и Gleb Philipchenkow и многие другие.

    А эффектной кульминацией станет премьера мультиинструментального Odyssey All stars orchestra. Это объединение из 20 музыкантов, играющих в лучших оркестрах Петербурга во главе с дирижером Леонидом Сивелькиным — скрипачом и худруком Московского оперного дома. Оркестр исполнит композиции-переосмысления хитов резидентов лейбла Odyssey, созданные за 5 лет.

    Готовясь посетить фестиваль, имейте в виду, что придется много-много танцевать, и не забудьте про дресс-код: организаторы предлагают выбрать образ одного из пяти элементов: воды, огня, земли, воздуха или облачиться в костюм Души или Эфира. Подробности в паблике фестиваля «ВК».

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    афиша фестиваля
    афиша фестиваляФото: vk.com/odysseyfestival

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