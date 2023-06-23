В Царском Селе пройдёт театрализованное дефиле «Ассоциации», в 2023 темой стал Восток

В 2023 году проект Музея-заповедника посвятят путешествию Николая II на Восток, поэтому мероприятие символично называется «Восточный ветер». Свои коллекции на эту тему представят четыре петербургских дизайнера, финальное дефиле пройдёт перед фасадом Екатерининского дворца 25 июня.
В 2023 году ГМЗ «Царское Село» традиционно предложил петербургским дизайнерам создать работы-ассоциации на определённую тему. На этот раз — путешествие на Восток Николая II в бытность великим князем и наследником престола. Свои коллекции представят постоянные участники проекта, ведущие модельеры города Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин. К ним присоединится начинающий дизайнер Екатерина Матлина. Постановщиком заявлен режиссер Виктор Крамер. Всего 25 июня вас ждут двенадцать показов.
Распределение дизайнеров и коллекций по площадкам будет следующим: коллекцию Татьяны Парфеновой «Сад в саду» на тему Китая представят во Фрейлинском садике, коллекцию Лилии Киселенко «Восточный ветер. Египет» — на лестнице Кантемировской галереи, коллекцию Стаса Лопаткина «Саиб» на тему Индии — в Собственном садике, коллекцию Екатерины Матлиной «Сиамские метаморфозы» на тему Сиама — у Зеркального пруда. Начало мероприятия — в 13.00, финальное дефиле стартует в 18.00.
«Ассоциации» проходят с 2009 года — проект сочетает кутюрные коллекции местных дизайнеров и музейный антураж. В разные годы темами коллекций были «Война и мир», «Барокко», «Игра в античность», «Англомания», «Посольские дары: страны и стили», «Готика: новые смыслы», «Власть красоты. Императорская мода», «Царская ложа», «Высокая нота». Паузу «Ассоциации» брали только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии.
6+
Анастасия Семенович