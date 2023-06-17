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    ПМЭФ-2023

    Он закончился, а вы не уходите. 23 главных кадра ПМЭФ-2023

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    1 комментарий

    Петербургский международный экономический форум завершился. Самые яркие события и самые громкие заявления — в нашем фоторепортаже.

    Нефтехимическая отрасль, агропромышленность, машиностроение, медицина и IT
    Бренд Made in Russia представил на форуме пять образов, и у российского экспорта теперь есть свои музы-покровительницы.
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Беспилотники самых разных видов были представлены на стендах
    Но скандал случился у башкиров, чьи дроны заподозрили в китайском происхождении.
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Европейцев в этом году было немного
    Обращали на себя внимание в основном гости из стран Африки и Азии.
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    Хедлайнерами форума стали арабы
    На ПМЭФ приехал президент ОАЭ, а его соотечественники развлекали участников танцами и дарили открытки, подписанные арабской вязью.
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    На ПМЭФ заключили соглашений на 3,8 трлн рублей
    Петербург привлек 660 млрд рублей инвестиций, в основном речь идет о строительстве дорог.
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    Правительству придется либо повышать налоги, либо сокращать расходы в условиях, когда всё по Адаму Смиту — «оборона важнее богатства».
    На второй по важности (после пленарного заседания) панели ПМЭФ-2023 топ-менеджеры огромного организма под названием «российская экономика» рассуждали о том, куда он будет двигаться дальше.
    На фото председатель Банка России Эльвира Набиуллина / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото председатель Банка России Эльвира Набиуллина / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    На фото помощник президента РФ Владимир Мединский / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото помощник президента РФ Владимир Мединский / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Дискуссии о месте России и россиян заняли на форуме особое место
    К этой теме подходили спикеры от помощника президента Владимира Мединского до рэпера Миши Маваши. В первый (официальный) день форума на его панелях активно обсуждали уехавших и «понаехавших».
    На фото телеведущий Владимир Соловьев / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото телеведущий Владимир Соловьев / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Каждый год прибавляет форуму звездных бизнесменов
    В прошлом году инвестором выступил Филипп Киркоров, в этот раз к нему присоединился кофейный магнат Тимати.
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    Владимир Путин тоже не обошел вниманием арабов
    Приехав на площадку форума, он сразу отправился к стенду ОАЭ.
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Во время выступления на пленарной сессии президент не упомянул Украину
    Но сделал ряд громких заявлений, отвечая на вопрос модератора в рамках дискуссии.
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото председатель Банка России Эльвира Набиуллина / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото председатель Банка России Эльвира Набиуллина / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото помощник президента РФ Владимир Мединский / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото помощник президента РФ Владимир Мединский / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото телеведущий Владимир Соловьев / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    На фото телеведущий Владимир Соловьев / автор фото Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость17 Июн 2023 в 21:25
    Цирк закончился, а клоуны не уходят.
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