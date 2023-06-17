Он закончился, а вы не уходите. 23 главных кадра ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум завершился. Самые яркие события и самые громкие заявления — в нашем фоторепортаже.
Нефтехимическая отрасль, агропромышленность, машиностроение, медицина и IT
Бренд Made in Russia представил на форуме пять образов, и у российского экспорта теперь есть свои музы-покровительницы.
Беспилотники самых разных видов были представлены на стендах
Но скандал случился у башкиров, чьи дроны заподозрили в китайском происхождении.
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Европейцев в этом году было немного
Обращали на себя внимание в основном гости из стран Африки и Азии.
Хедлайнерами форума стали арабы
На ПМЭФ приехал президент ОАЭ, а его соотечественники развлекали участников танцами и дарили открытки, подписанные арабской вязью.
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Петербург привлек 660 млрд рублей инвестиций, в основном речь идет о строительстве дорог.
Правительству придется либо повышать налоги, либо сокращать расходы в условиях, когда всё по Адаму Смиту — «оборона важнее богатства».
На второй по важности (после пленарного заседания) панели ПМЭФ-2023 топ-менеджеры огромного организма под названием «российская экономика» рассуждали о том, куда он будет двигаться дальше.
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Дискуссии о месте России и россиян заняли на форуме особое место
К этой теме подходили спикеры от помощника президента Владимира Мединского до рэпера Миши Маваши. В первый (официальный) день форума на его панелях активно обсуждали уехавших и «понаехавших».
Каждый год прибавляет форуму звездных бизнесменов
В прошлом году инвестором выступил Филипп Киркоров, в этот раз к нему присоединился кофейный магнат Тимати.
Владимир Путин тоже не обошел вниманием арабов
Приехав на площадку форума, он сразу отправился к стенду ОАЭ.
Во время выступления на пленарной сессии президент не упомянул Украину
Но сделал ряд громких заявлений, отвечая на вопрос модератора в рамках дискуссии.