Позор еврейского народа. Самые острые цитаты Путина на ПМЭФ (видео)

В основной части своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2023 Владимир Путин ни слова не сказал об Украине и боевых действиях. Но во время дискуссии, отвечая на вопросы модератора Дмитрия Саймса (к слову, сына Дины Каминской, громкого адвоката советских диссидентов), рассказал, почему считает, что у украинского контрнаступления нет шансов; предложил почитать в интернете, что израильтяне думают о Зеленском; и разнообразил меню лидеров коллективного Запада, которые хотели бы уменьшить количество ядерного оружия у России. Услышать и увидеть — в нашей видеоподборке.
Самое важное из экономической части президентского выступления собрали для вас в текстовом формате.
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