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    ПМЭФ-2023

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    Позор еврейского народа. Самые острые цитаты Путина на ПМЭФ (видео)

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    15 комментариев

    В основной части своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2023 Владимир Путин ни слова не сказал об Украине и боевых действиях. Но во время дискуссии, отвечая на вопросы модератора Дмитрия Саймса (к слову, сына Дины Каминской, громкого адвоката советских диссидентов), рассказал, почему считает, что у украинского контрнаступления нет шансов; предложил почитать в интернете, что израильтяне думают о Зеленском; и разнообразил меню лидеров коллективного Запада, которые хотели бы уменьшить количество ядерного оружия у России. Услышать и увидеть — в нашей видеоподборке.

    Самое важное из экономической части президентского выступления собрали для вас в текстовом формате.

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    Комментарии 15

    Гость16 Июн 2023 в 21:04
    🤮
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 21:01
    «В городе Пошехонье, — говорилось в этой статье, — появились личности, которые открыто присвоивают себе право говорить так называемые «справедливые слова». Хотя по существу сии слова представляют собой образчики похвального умственного парения, но тем не менее самая сила производимого ими впечатления с достаточностью указывает на то, сколь значительный вред может произойти от невежественного или неискусного с ними обращения.— Михаил Салтыков-Щедрин, «Пошехонские реформаторы. — I. Андрей Курзанов»
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