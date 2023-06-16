О чем говорил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023: собрали самое важное

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Владимир Путин 16 июня выступил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Публикуем самое важное из его тезисов.

О состоянии экономики

По словам президента, второй квартал прошлого года стал самым трудным для экономики РФ. Сегодня можно уверенно сказать, что выбранная тогда стратегия сработала. В стране сохранили ответственную и сбалансированную кредитно-денежную и бюджетную политику.



Инфляция составила 2,9 процента, это ниже, чем на Западе, а безработица составила 3,3 процента.



«Такой низкой она не была никогда в нашей истории», — подчеркнул президент.

Коротко — заявления Владимира Путина о других позитивных маркерах укрепления российской экономики:

в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек;

Россия слезает с нефтяной иглы, эта тенденция постепенно набирает обороты;

реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту, это стимулирует спрос. О финансах

Текущий дефицит бюджета во многом связан с переносом расходов «влево», тратами на оборону и вооружение; нефтегазовые доходы растут быстрее прогноза: за январь — май рост составил 9,1%, отметил Путин.



«Мы поддержали спрос в экономике, обеспечили работой предприятия и компании, не допустили раскачки цен. Мы сохранили ответственную сбалансированную денежно-кредитную политику. Наши госфинансы сбалансированы», — подчеркнул глава государства.

Об ушедших иностранных производителях

Президент отметил, что отечественные производители говорят о том, чтобы не пускать «блуждающие» западные компании назад, в частности об этом просят сельхозпроизводители.

Тем не менее вернуться назад иностранные партнеры смогут.



«Мы двери ни для кого не закрываем и будем создавать условия», — сказал Владимир Путин, но отметил, что особенности поведения некоторых партнеров учтут и интересы отечественного бизнеса будут в приоритете.

Прибыль от бизнеса зарубежных компаний все равно остается в стране — под иностранными брендами давно уже продается продукция, произведенная на российских мощностях. «По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами».



«Те, кто у нас остался работать из иностранных компаний, — мы их считаем отечественными производителями. И будем с ними работать так же, как со своими», — пообещал президент и указал, что власти будут поддерживать и новых российских собственников, которые приобрели зарубежные компании.



О региональных дорогах

В прошлом году в России привели в порядок рекордные объемы региональных дорог: отремонтировали более 20 тысяч километров трасс, построили и реконструировали 1,2 тысячи километров.

«Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим, но и поднимем эту планку еще выше. У нас все для этого есть», — подчеркнул президент.

Владимир Путин анонсировал и существенное обновление отечественного торгового флота: не менее 260 торговых судов планируют построить корабелы до 2028 года.

Об амнистии для бизнеса



Президент предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям, которые были совершены вынужденно и случились в период действия моратория.

Путин пообещал, что мораторий продлят на следующий год и вопрос этот будет закрыт: «Чтобы не было возможности притягивать к ответственности задним числом». О расширении контактов со странами-партнерами

Россия сохранила принцип открытости экономики, а с государствами, лидеры которых не поддаются «хамскому внешнему давлению», объемы взаимной торговли выросли в разы и продолжают расти.



«Россия не свернула на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными партнерами в странах и регионах, которые выступают сегодня локомотивами, драйверами экономики», — заявил Владимир Путин.



О недружественных странах

Странам Запада не нужны конкуренты, поскольку они привыкли из своей монополии извлекать сверхприбыль. Поэтому в борьбе с конкурентами «вставляют палки в колеса» и пытаются «отменить» Россию, но в итоге «отменяют» собственную репутацию, которая «дорогого стоит».

О трудоустройстве выпускников

Для улучшения ситуации с трудоустройством выпускников высших и средних образовательных учреждений нужно создать особые механизмы. В частности, сформировать рейтинги, где главным показателем эффективности будет качество занятости выпускников, а для учета трендов и запросов рынка труда ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики.



Отдельно Путин попросил правительство подготовить предложение по развитию такого инструмента, как ученический договор.

«Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место», — сказал президент РФ.

О проверках бизнеса

Бизнес, не связанный с высокими рисками для человека или окружающей среды, Владимир Путин предложил полностью избавить от проверок.

«Напомню, что в прошлом году мы установили мораторий на плановые проверки всего бизнеса, а затем продлили его на текущий, 2023 год. А для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года», — отметил он.

В прошлом году по всей стране было проведено 339 тысяч проверок бизнеса, сообщил президент, это на 20% меньше, чем в коронавирусном 2020-м, и почти в пять раз меньше, чем в 2019-м.



О законодательном закреплении частичной занятости

Путин напомнил о необходимости поддерживать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и теряют пособие, когда устраиваются на работу.

Глава государства предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя и закрепить это понятие законодательно, а пособия на ребёнка до полутора лет выплачивать вне зависимости от того, сохранился доход родителей или увеличился.



О заморозке российских активов за рубежом

Бизнес обладает незыблемым правом распоряжаться имуществом и прибылью по своему усмотрению, но ситуация, когда средства зарабатываются в России, а потом оседают на зарубежных счетах, — рискованная и неприемлемая для государства и бизнеса, сказал глава государства. Владимир Путин напомнил, что многие российские бизнесмены убедились в этом на своем примере, когда обнаружили, что на Западе заморозили их счета и активы.



«По факту, как мы много раз говорили, в голову раньше не могло прийти, что такое возможно. Разбой. И даже не хотят объяснять почему. Средневековье какое-то», — резюмировал президент.

О ликвидации «резиновых статей»

Глава государства заявил, что правовое регулирование экономики в стране должно быть четче.

«Нужно <...> в том числе ликвидировать так называемые размытые формулировки в нормативной базе и так называемые резиновые статьи», — сказал Владимир Путин, а также отметил, что необходимо избегать ситуаций, когда расследования мешают работе предприятий.

О наступлении Украины

Запад делает все, что в его силах, чтобы Россия «потерпела поражение на поле боя». Войну на Донбассе украинский режим начал в 2014 году при поддержке западных спонсоров. В 2022 году Россия была вынуждена применить силу. Она поставила задачи, «связанные с денацификацией и демилитаризацией», напомнил глава страны. В ходе боевых действий, напомнил он, Украина использует технику, поставляемую извне, а Россия наращивает производство, запас прочности большой.



Прямо сейчас Украина ведет наступательные действия на нескольких направлениях и использует стратегические резервы, но успеха ВСУ не добьются, заявил Владимир Путин.

«Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери — больше чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. У них потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса», — сказал президент.

О санкциях

Попытки ограничить экономические отношения приводят к тому, что от санкций страдают те, кто их же и вводит. «Нас это не может радовать, но это не приведет к наступлению таких обстоятельств, которые помешают нашему развитию», — уверен президент РФ.



Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине. По словам Владимира Путина, это связано с тем, что тенденции в мировой экономике меняются, появляются новые лидеры.



«Темпы роста торгового оборота между Китаем и странами еврозоны больше, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу: «Вот, вы попадете в зависимость от Китая». А вы не попадете? Вы давно попали», — подчеркнул глава государства и отметил, что у России хорошие отношения с Китаем, Индией, странами Латинской Америки.

О дедолларизации экономики



Влияние валюты связано напрямую с экономикой страны-эмитента. Экономика США — великая, хотя по покупательной способности ее обогнала экономика Китая. Американское руководство злоупотребляет доверием своего народа, поскольку использует доллар как инструмент вооруженной борьбы, что порождает сомнения в его надежности — и как средства платежа в мировой торговле, и как средства накопления, заключил глава государства. Поэтому доля доллара и расчеты в нем сокращаются.



«Если в ведущих арабских странах — производителях нефти говорят, что они готовы рассчитываться в юанях за нефть, то мы здесь совершенно ни при чем. Если тенденция будет набирать обороты, то это начало конца для доллара», — добавил Владимир Путин.

