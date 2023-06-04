После массовой драки на Приморском шоссе в полиции оказалось больше 100 иностранных специалистов. От них ждут рассказа, что это вообще было

По следам массовой драки, которую иностранные строители учинили в субботу вечером на Приморском шоссе в Петербурге, в 25-е отделение полиции к утру воскресенья было доставлено больше 100 человек.

«Фонтанка» публиковала видео этого события. Кроме строительных касок в ход шли аргументы и потяжелее, так что не все герои этого ролика сумели самостоятельно подняться с земли. Однако о серьезных повреждениях, потребовавших вмешательства медиков, информации пока не поступило.