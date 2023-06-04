После массовой драки на Приморском шоссе в полиции оказалось больше 100 иностранных специалистов. От них ждут рассказа, что это вообще было

По следам массовой драки, которую иностранные строители учинили в субботу вечером на Приморском шоссе в Петербурге, в
«Фонтанка» публиковала видео этого события. Кроме строительных касок в ход шли аргументы и потяжелее, так что не все герои этого ролика сумели самостоятельно подняться с земли. Однако о серьезных повреждениях, потребовавших вмешательства медиков, информации пока не поступило.
Вместе с тем, как стало известно «Фонтанке», утро 4 июня более 100 комбатантов встретили в
Дело в том, что ни одного заявления о драке не поступило. Не было зафиксировано и жалоб на какие-то несправедливости, распалившие страсти. Однако видео появилось в Сети, и делать вид, что ничего не случилось, полицейские не могут.
Ну и главное, пока не станет понятно, почему произошло это побоище, кто его организатор и какие силы противостоят друг другу, невозможно дать гарантий, что в ближайшее время драка не повторится, что она не станет еще более масштабной и не будет столь безобидной, как в субботу.