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    После массовой драки на Приморском шоссе в полиции оказалось больше 100 иностранных специалистов. От них ждут рассказа, что это вообще было

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    24 комментария

    По следам массовой драки, которую иностранные строители учинили в субботу вечером на Приморском шоссе в Петербурге, в 25-е отделение полиции к утру воскресенья было доставлено больше 100 человек.

    «Фонтанка» публиковала видео этого события. Кроме строительных касок в ход шли аргументы и потяжелее, так что не все герои этого ролика сумели самостоятельно подняться с земли. Однако о серьезных повреждениях, потребовавших вмешательства медиков, информации пока не поступило.

    Вместе с тем, как стало известно «Фонтанке», утро 4 июня более 100 комбатантов встретили в 25-м отделении полиции. В первую очередь у них проверяли миграционные документы, а потом полицейские пытались выяснить степень вовлеченности доставленных в субботний конфликт и, главное, его причины.

    Дело в том, что ни одного заявления о драке не поступило. Не было зафиксировано и жалоб на какие-то несправедливости, распалившие страсти. Однако видео появилось в Сети, и делать вид, что ничего не случилось, полицейские не могут.

    Ну и главное, пока не станет понятно, почему произошло это побоище, кто его организатор и какие силы противостоят друг другу, невозможно дать гарантий, что в ближайшее время драка не повторится, что она не станет еще более масштабной и не будет столь безобидной, как в субботу.

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    Комментарии 24

    Басик04 Июн 2023 в 13:35
    Чудно и весело. Проверили документы. У тех кого они есть правильные. У тех кто напал ... да их вообще в упор не заметили.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 13:35
    Тренируются пока друг на друге.Потом на местных жителях отрабатывать будут А потом и местными будут
    +0−0
    Guddd-Head04 Июн 2023 в 13:35
    >> комбатантов

    Это хто?
    +0−0
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