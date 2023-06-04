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    На Приморском шоссе произошла массовая драка рабочих. В ход шли каски

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    34 комментария

    На Приморском шоссе у АЗС произошла массовая драка с участием рабочих. «Фонтанка» показывает видео.

    Судя по кадрам, что-то не поделили две группы людей, в одной преобладают люди в спецовках, в другой — в гражданском. Сами операторы, кажется, не напуганы происходящим, а скорее с увлечением наблюдают за побоищем. Временами оно выглядит устрашающе, особенно когда в ход идут каски.

    «Фонтанка» направила запрос в полицию. По данным редакции, никаких телефонограмм или других обращений в правоохранительные органы не зафиксировано.

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 34

    Гость04 Июн 2023 в 01:00
    "Впрочем, ничего нового."©
    +1−0
    VVM196204 Июн 2023 в 00:59
    так там сплошные нелегалы, Миллер экономный жучок, надо на что-то содержать легальных зенитовских бразильцев.
    +2−0
    Гость04 Июн 2023 в 00:56
    А это вообще Санкт-Петербург? Я что-то не узнаю свой родной город. Какой ужас!
    +4−0
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