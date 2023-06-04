На Приморском шоссе произошла массовая драка рабочих. В ход шли каски

На Приморском шоссе у АЗС произошла массовая драка с участием рабочих. «Фонтанка» показывает видео.
Судя по кадрам, что-то не поделили две группы людей, в одной преобладают люди в спецовках, в другой — в гражданском. Сами операторы, кажется, не напуганы происходящим, а скорее с увлечением наблюдают за побоищем. Временами оно выглядит устрашающе, особенно когда в ход идут каски.
«Фонтанка» направила запрос в полицию. По данным редакции, никаких телефонограмм или других обращений в правоохранительные органы не зафиксировано.