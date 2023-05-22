На северном намыве Васильевского острова возобновились работы

На северном намыве Васильевского острова с утра 22 мая возобновились работы, сообщили местные жители в соцсетях. В пресс-службе «Группы ЛСР» подтвердили эту информацию, подчеркнув, что в настоящее время никаких запретов на это не наложено.



О возобновлении работ с 10 часов утра начал сообщать телеграм-канал противников реализации проекта «Мы против северного намыва». Также там были опубликованы видео, на которых видно, что на территории передвигается и работает техника.



Ситуацию прокомментировала пресс-служба «Группы ЛСР»:



«Сейчас на площадке проходит пролив песка для нивелирования негативного влияния ветров, ремонт техники и иные технологические мероприятия. Никаких запретов на работы по повышению высотных отметок земельных участков в данный момент не наложено, за исключением традиционного ограничения по водным работам на время нерестового периода. «Группа ЛСР», как законопослушная компания, все годы строго выдерживала положенную из-за нереста паузу в работах и ответственно относилась ко всем остальным официальным правилам осуществления работ. Компания также всегда готова оказывать всяческое содействие надзорным, правоохранительным и следственным органам».

