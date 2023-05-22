На северном намыве Васильевского острова возобновились работы

На северном намыве Васильевского острова с утра 22 мая возобновились работы, сообщили местные жители в соцсетях. В пресс-службе «Группы ЛСР» подтвердили эту информацию, подчеркнув, что в настоящее время никаких запретов на это не наложено.
О возобновлении работ с 10 часов утра начал сообщать телеграм-канал противников реализации проекта «Мы против северного намыва». Также там были опубликованы видео, на которых видно, что на территории передвигается и работает техника.
Ситуацию прокомментировала пресс-служба «Группы ЛСР»:
«Сейчас на площадке проходит пролив песка для нивелирования негативного влияния ветров, ремонт техники и иные технологические мероприятия. Никаких запретов на работы по повышению высотных отметок земельных участков в данный момент не наложено, за исключением традиционного ограничения по водным работам на время нерестового периода. «Группа ЛСР», как законопослушная компания, все годы строго выдерживала положенную из-за нереста паузу в работах и ответственно относилась ко всем остальным официальным правилам осуществления работ. Компания также всегда готова оказывать всяческое содействие надзорным, правоохранительным и следственным органам».
Напомним, 5 мая Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по намыву по статье 246 УК РФ (о нарушении правил охраны окружающей среды), однако оно было отменено прокуратурой. Утром 14 мая председатель СК лично, в одиночестве, предпринял попытку посетить территорию северного намыва, однако охрана попросила его удалиться.
В тот же день стало известно, что уголовное дело по статье 246 было возбуждено повторно, а к нему прибавились еще два: по статье 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей») и по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении чиновников Смольного.
Работы на намыве замерли, а сама территория получила статус вещественного доказательства по двум из трех дел: по нарушению экологических требований и превышению должностных полномочий.
Однако прокуратура отменила дела по статье 203 УК РФ и по статье 246. Следственный комитет возбудил их заново, но прокуратура снова отменила дела, на этот раз по статьям 203 и 286 УК РФ. По 203-й СК возбудил дело в третий раз.