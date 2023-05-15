На намыве Васильевского острова замерла стройка

На «северном» намыве Васильевского острова приостановили строительные работы. Видео со стоящей неподвижно техникой 15 мая опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
«Сотрудники СК России зафиксировали выполнение процессуального решения о приостановке строительных работ», — говорится в этом же сообщении.
Из-за работ на намыве СК возбудил сразу три уголовных дела: о превышении должностных полномочий, нарушении правил охраны окружающей среды и превышении полномочий работника ЧОП при выполнении должностных обязанностей.
О том, как сотрудники охраны отказались пропустить главу СК Александра Бастрыкина на строительную площадку, читайте в материале «Фонтанки».