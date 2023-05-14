СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников Смольного из-за работ на намыве Васильевского острова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного из-за ведущихся на «северном» намыве Васильевского острова работ. Об этом стало известно «Фонтанке» вечером 14 апреля.
Дело было возбуждено по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий и по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Ранее глава ведомства появился на территории, где ведутся работы по «северному» намыву. «Фонтанка» рассказывала, как охрана отказалась пропустить генерала, который через час вернулся — уже с сотрудниками ОМОНа.
В этот же день стало известно, что Бастрыкин подписал распоряжение возбудить уголовное дело по статье 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Дело было возбуждено повторно — после того, как первое аналогичное отменил прокурор.
Кроме того, третье за сегодняшний день уголовное дело по намыву на Васильевском острове было возбуждено в отношении неустановленных лиц по статье 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей).
По данным редакции, речь идет о сотрудниках охраны, которые отказались утром пропустить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на площадку, где велись работы.