Прокуратура отменила уголовное дело на охранников василеостровского намыва, не пускавших Бастрыкина

Городская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении охранного предприятия, которое работает на намыве Васильевского острова. Именно его сотрудники отказывались впускать на площадку главу СК Александра Бастрыкина.



По данным «Фонтанки», уголовное дело отменено 16 мая. Напомним, оно было возбуждено по ст. 203 УК РФ — «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». Это произошло после того, как глава СК Александр Бастрыкин утром 14 мая прошел на территорию стройплощадки, где сотрудники охранного предприятия «Агис» попросили его выйти за шлагбаум.



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По словам охранника, он не узнал Бастрыкина и действовал по инструкции. Когда разговор начал перетекать в конфликтную плоскость, он вызвал группу быстрого реагирования, но у нее не нашлось аргументов против ОМОН, который уже приехал с другой стороны. В результате всех сотрудников ЧОП опросили и проверили у них документы, было возбуждено дело по ст. 203 УК.



