«Обычно люди понимают». Охранник рассказал, как Александр Бастрыкин прогуливался на Северном намыве

Воскресным утром 14 мая глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин преодолел шлагбаум на въезде на охраняемую стройплощадку «Группы ЛСР» и проследовал вглубь территории «северного» намыва Васильевского острова. Итогом этого визита стало возбуждение трех уголовных дел, в том числе по ч. 1. статьи 203 УК РФ — частную охранную организацию ЧОО «Агис», работающую на объекте, обвинили в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, сотрудники ЧОО «Агис» умышленно совершили действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующих осуществление частной охранной деятельности, а именно противодействие сотрудникам СК России.



«Фонтанка» поговорила с охранником «Агис», 25-летним Асхабом Аликпачовым, тем самым, который и преградил путь Александру Бастрыкину на стройку. Он рассказал свою версию событий.

— В 8 утра у нас обычно рабочие приходят на работу на смену. Мы сидели, записывали машины. Смотрим — кто-то под шлагбаумом проходит. Прошелся под шлагбаумом, метров 50, и смотрит по сторонам. Думаю — не рабочий. Я вышел к нему, говорю: «Здравствуйте, уважаемый. Охраняемая территория — работы ведутся, машины работают. Здесь нельзя ходить. Выйдите за шлагбаум». Он мне говорит: «Я здесь живу, я буду ходить куда хочу и когда хочу».



— А вашу просьбу выйти за шлагбаум он проигнорировал?

— Да. Он вообще не представлялся.

— Дальше какие были ваши действия?

— После этого он показал корочку и сразу же ее закрыл. Единственное, что я увидел — генерал. Затем он начал звонить кому-то, типа, все, вас отправят на родину, сейчас вас полностью проверят, и так далее. Я позвонил старшему смены и сказал: «Человек на территории, удостоверение закрыл, я не успел увидеть». Дальше вызвали ГБР (группу быстрого реагирования — прим. ред.) «Росгвардии» и все.



— Вы когда-нибудь видели Бастрыкина вживую? Или на фотографиях?

— Нет. Ну может видел как-то «ВКонтакте», когда он к Кадырову в Грозный приезжал, а так нет.

— То есть у вас картинка не сложилась?

— Ну конечно, я его в жизни не видел.

— Вы вызвали ГБР. Как дальше события развивались? Через сколько они приехали?

— Ну, минут 10, наверное.

— И что они стали делать?

— До них приехала его охрана, из следственного комитета. Они подъехали, вышли из машины, подошли к нему, три человека в гражданском. Подходят, говорят: «Что у вас там, проблемы?». Старший смены говорит: «Нет, никаких проблем». Он говорит: «Сейчас будут». И после этого он подошел к «Росгврдии». Потом мы узнали, что это Бастрыкин.

— То есть он им представился?

— Да, и они нам сказали: «Да, это Бастрыкин. Мы не можем ничего сделать».

— Это ГБР сказали?

— Да.

— И что стали делать дальше — вы, ГБР, руководство ваше?

— Дальше они пошли по территории с Бастрыкиным, а мы стояли у КПП, просто ждали. Когда они выезжали, он сказал своему напарнику чтобы мое удостоверение сфоткать.

— Бастрыкин сказал?

— Да. И после этого двоим рабочим, они из Кыргызстана, но у них есть гражданство России, тоже сказал: «Зачем вы сюда приехали? У вас работы нету?». Он и их заставил сфоткать, и их удостоверения, и уехал.



— Сколько он в общей сложности здесь времени провел?

— Где-то час или больше.

— Дальше что было?

— Потом нас забрали в следственный комитет, всех с охраны, сказали, что надо на опрос.

— Куда вас увезли?

— В следственный комитет, в самый главный, на Набережной Мойки. Заводили по одному. Спрашивали, как что происходило.

— С вами поговорили, и по итогу этого разговора вас о чем-то предупредили?

— Нет, ничего. Я подписался под своими показаниями, и нас привезли обратно.

— Хоть что-то вам объяснили, что дальше будет происходить?



— Нет, ничего.

— В какой момент вы узнали, что уголовное дело возбуждено?

— Если честно, в интернете увидел.

— И как вы восприняли эту новость? Куда-то может бросились звонить? Родным? Друзьям?

— Никому не звонил, никто не знает.

— Вы давно в Петербурге?

— Три года. За три года такое вообще первый раз.

— Что вас больше всего в этой истории в волнение повергло?

— Да не в волнение. Просто человек — генерал, говорит «Езжай к себе на родину». Конечно, вот это задело. Человек подошел, объяснил ему, что на территории нельзя находиться. На камерах видно — он стоит на плитах, и машина сзади сигналит, MAN большой, на весы должна была заехать, а он стоит. Я говорю: «Отойдите», и только потом отошел.



— Что вы дальше будете делать?

— Что я буду делать? Дальше работать.

— Почему вы Бастрыкина остановили? У вас есть какая-то инструкция насчет задержания посторонних?



— Конечно, есть инструкция. Территория охраняемая, работы ведутся. Вдруг человек может под машину попасть. Ради его же безопасности.

В воскресенье всех до единого, кто находился на стройплощадке, по трое возили в следственный комитет для дачи свидетельских показаний, на стройплощадку последняя группа вернулась в 9 часов вечера. В понедельник, 15 мая, всех сотрудников охранной организации проверили на легальность документов.

Асхабу лично пока никаких обвинений не предъявили — он просто продолжает нести вахту, и сегодня в том числе. Коллеги отметили, что он действовал по инструкции, и единственное, как можно поступить в отношении него — выписать премию за четкую работу.

Визит Александра Бастрыкина привел к указанию возбудить уголовное дело (повторное, первое отменила прокуратура) о нарушении экологических требований при производстве строительных работ (ст. 246 УК). Кроме того было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК — о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного из-за ведущихся на «северном» намыве Васильевского острова работ.

