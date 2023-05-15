Появилось видео, как глава Следкома проходит на охраняемую стройку на намыве

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео события, с которого начался воскресный переполох на стройке «Группы ЛСР» на намыве Васильевского острова.



На видеокадрах запечатлено, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин около 08:10 утра по-спортивному преодолевает закрытый шлагбаум на въезде на охраняемую стройплощадку и следует вглубь территории.



С этого момента конфликт стал неизбежен. Если бы охранники нанятого строителями ЧОП проигнорировали постороннего, они были бы обвинены в халатном отношении к своим обязанностям на режимном объекте, особенно в нынешнее непростое время. А действуя по инструкции — остановив нарушителя периметра и предложив покинуть вверенную территорию, — они ожидаемо нарвались на проверку законности действий при осуществлении охранной деятельности.



По данным «Фонтанки», диалог Александра Бастрыкина, которого охрана не признала, проходил без документальных подтверждений его личности. Более того, подоспевшую вскоре Росгвардию вызвали именно сотрудники ЧОП — в строгом соответствии с инструкциями и, очевидно, не желая переводить спор с немолодым уже, хоть и крепким, человеком в силовую плоскость. И именно сотрудникам Росгвардии Александр Бастрыкин уже и предъявил свое удостоверение, которое объясняло и значило слишком многое.



О том, как развивался конфликт на стройплощадке на намыве Васильевского острова, «Фонтанка» подробно рассказала в воскресенье, 14 мая.

Визит Александра Бастрыкина привел к его указанию возбудить уголовное дело (повторное, первое отменила прокуратура) о нарушении экологических требований при производстве строительных работ (ст. 246 УК). Кроме того были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц по статье 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей») и по статье 286 УК — о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного из-за ведущихся на «северном» намыве Васильевского острова работ.