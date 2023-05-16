В Петербурге появился, вероятно, самый крупный вещдок в мире. Следователи признали им Василеостровский намыв

Северный намыв Васильевского острова сам по себе признан вещественным доказательством. Это еще одно последствие воскресного визита на стройплощадку главы СК Александра Бастрыкина.
По данным «Фонтанки», в постановлениях следствия территория намыва причислена к вещдокам по 2 уголовным делам из трех, возбужденных за последние 2 дня: по нарушению экологических требований при строительстве и по превышению должностных полномочий со стороны сотрудников Смольного. Статус намыва формально ничем не отличается от статуса изъятого мобильного телефона, который признают вещдоком, с тем отличием, что намыв не спрячешь в сейф: так что на него просто ограничен доступ, а все работы, естественно, запрещены.
Напомним, резкие перемены в судьбе так называемого северного Василеостровского намыва, которым занимается Группа ЛСР, наступили на выходных. Глава СК Александр Бастрыкин прошел под шлагбаумом на стройплощадку, на которую жалуются местные жители. Встретившие его сотрудники охранного предприятия попросили не узнанного ими главного следователя страны удалиться. Разговор продолжился на повышенных тонах.
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Сами ЧОПовцы, по их словам, вызвали группу быстрого реагирования, но с другой стороны уже подъехала охрана самого главы СК и ОМОН. Сотрудников охранного предприятия опросили, работы остановили. Результатом этого конфликтного визита стало возбуждение трех уголовных дел: одного повторного по ст. 246 УК («Нарушение экологических требований при производстве строительных работ»), по статье 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации…») и по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий») — в отношении сотрудников городской администрации, которые согласовали проведение работ.