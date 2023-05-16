И уцелело одно. Прокуратура отменила еще одно уголовное дело по василеостровскому намыву

Генеральная прокуратура отменила еще одно уголовное дело, возбужденное из-за работ на северном намыве Васильевского острова. Нетронутым осталось только дело в отношении Смольного.



По данным «Фонтанки», постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ отменено 16 мая не городской, а генпрокуратурой. Объяснение простое: под ним, единственным из трех, относящихся к намыву, стоит подпись самого главы СК Александра Бастрыкина, так что и отменять приходится по чину.



Напомним, после воскресного визита Александра Бастрыкина на стройплощадку северного намыва Васильевского острова было возбуждено 3 дела: по ст. 246 (нарушение экологических требований при производстве строительных работ), по ст. 203 УК — в отношении ЧОП, не впускавшего Бастрыкина на территорию и по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) — в отношении сотрудников Смольного. Дело по 203-й статье уже также отменила городская прокуратура.



Что касается дела по ст. 246 УК — то оно проделывает полный круг не впервые. В начале мая СК уже возбуждал его, а прокуратура уже отменяла.



На данный момент не отмененным остается третье дело — по ст. 286 УК. Что характерно, это позволяет самой территории намыва оставаться в статусе едва ли не крупнейшего вещдока в мире: она проходила в таком качестве по 2 делам — и по ст. 246, и по ст. 286.



Подробнее о визите Бастрыкина на намыв и его последствиях — читайте в материалах «Фонтанки».