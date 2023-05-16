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    СК заново возбудит два отмененных прокуратурой дела по намыву Васильевского острова

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    Председатель СК Алексакндр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на северном Василеостровском намыве. Это уже третий подход к снаряду.

    О повторном возбуждении дела сообщает СК 16 мая. Напомним, впервые дело по той же ст. 246 УК было возбуждено в начале мая, его отменила прокуратура. Во второй раз его своим постановлением возбудил 14 мая уже лично Бастрыкин после своего легендарного уже визита на стройплощадку северного намыва и разговора с охраной. 16 мая его тоже отменили — учитывая статус подписанта, уже в генпрокуратуре. Так что сейчас объявлен третий акт.

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    После событий на стройплощадке было возбуждено еще два дела. Одно — по ст. 203 УК — касалось превышения полномочий со стороны охранников ЧОП, которые требовали у Бастрыкина покинуть территорию; его также отменила прокуратура и также заново будет возбуждать СК по поручению главы ведомства.

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    Третье дело — по ст. 286 УК — относится к превышению полномочий со стороны сотрудников городской администрации. По нему в категории вещественного доказательства проходит вся территория намыва (проходила и по уголовному делу по ст. 246 УК).

    Подробнее о визите Бастрыкина на намыв и его последствиях читайте в материалах «Фонтанки».

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