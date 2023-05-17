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    Эта музыка будет вечной. Прокуратура снова отменила уголовные дела по Василеостровскому намыву

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    Генеральная прокуратура отменила два уголовных дела по северному Василеостровскому намыву. Это заочное общение со следственным комитетом продолжается с начала мая.

    По данным «Фонтанки», 17 мая картина несколько поменялась по сравнению с ситуацией накануне. Одно из двух отмененных дел — в отношении предприятия «Агис», которое осуществляет охрану территории и сотрудники которого, как известно, 14 мая просили покинуть стройплощадку главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Оно было возбуждено по ст. 203 в тот же день, однако прокуратура его отменила, а СК возбудил заново. Теперь — снова отмена.

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    .
    Второе — по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») в отношении сотрудников Смольного. Оно также было возбуждено по итогам визита Бастрыкина 14 мая, это его первый заход на отмену
    .

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    Самая сложная судьба у третьего дела — по ст. 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды»). Оно было возбуждено в начале мая, отменено и снова возбуждено 14 мая уже лично Бастрыкиным. Поэтому накануне его отменяла уже Генеральная прокуратура, — а затем стало известно, что и оно возбуждено в третий раз. Вещественным доказательством в этом деле и в деле по 286-й статье проходит сама территория намыва. Подробнее об этом и об истории конфликта читайте на «Фонтанке».

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