Эта музыка будет вечной. Прокуратура снова отменила уголовные дела по Василеостровскому намыву

Генеральная прокуратура отменила два уголовных дела по северному Василеостровскому намыву. Это заочное общение со следственным комитетом продолжается с начала мая.



По данным «Фонтанки», 17 мая картина несколько поменялась по сравнению с ситуацией накануне. Одно из двух отмененных дел — в отношении предприятия «Агис», которое осуществляет охрану территории и сотрудники которого, как известно, 14 мая просили покинуть стройплощадку главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Оно было возбуждено по ст. 203 в тот же день, однако прокуратура его отменила, а СК возбудил заново. Теперь — снова отмена.



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Второе — по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») в отношении сотрудников Смольного. Оно также было возбуждено по итогам визита Бастрыкина 14 мая, это его первый заход на отмену

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