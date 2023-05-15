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    Театры

    Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года. Ранее его театр закрыли

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    Актер Малого драматического театра — Театра Европы Данила Козловский 15 мая объявил об отмене майских спектаклей в театре со своим участием.

    «Также, мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам», — написал он в своем телеграм-канале.

    Напомним, ближайшие спектакли с Козловским должны были состояться 23 и 24 мая. 5 мая МДТ был опечатан Роспотребнадзором до 12 мая, спектакли были отменены по эту дату, позднее МДТ объявил о продлении отмен до 16 мая.

    Роспотребнадзор выявил в театре почти 20 нарушений, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе — среди них были, например, претензии к инвентарю, к покрытию пола в столовой и т.п.

    Судебное заседание назначено на 17 мая. Представитель театра заверил, что все нарушения уже устранены.

    Визит Роспотребнадзора в театр в кулуарах связывали со сложной ситуацией вокруг ведущего актера Данилы Козловского. Общественный деятель Виталий Бородин потребовал проверить его слова на дискредитацию Вооруженных сил России. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

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    Комментарии 5

    Гость15 Мая 2023 в 17:11
    Хороший отпуск однако!
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