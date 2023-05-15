Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года. Ранее его театр закрыли

Актер Малого драматического театра — Театра Европы Данила Козловский 15 мая объявил об отмене майских спектаклей в театре со своим участием.



«Также, мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам», — написал он в своем телеграм-канале.



Напомним, ближайшие спектакли с Козловским должны были состояться 23 и 24 мая. 5 мая МДТ был опечатан Роспотребнадзором до 12 мая, спектакли были отменены по эту дату, позднее МДТ объявил о продлении отмен до 16 мая.



Роспотребнадзор выявил в театре почти 20 нарушений, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе — среди них были, например, претензии к инвентарю, к покрытию пола в столовой и т.п.

