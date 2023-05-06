Опечатан МДТ Льва Додина. Что известно об этом на данный момент

Малый драматический театр Льва Додина (МДТ) в Петербурге остановил работу. Вновь открыться он сможет только после решения суда. В среде театралов говорят, что заседание может состояться 11 мая, но, по информации «Фонтанки», материалы в суд пока не поступали.

Двери театра на улице Рубинштейна были опечатаны вечером 5 мая. Утром 6 мая стало известно о временной приостановке показа спектаклей для публики. Зрителям пообещали вернуть деньги . Репетиции в театре в это время будут продолжаться, сотрудники — работать.

Комментировать причины столь внезапного внимания к себе Роспотребнадзора, и без того регулярно осуществляющего плановые проверки деятельности театров, в пресс-службе МДТ не стали.

Как стало известно «Фонтанке», проверку провели после обращения некоего гражданина в прокуратуру. Его имя, равно как и суть претензий, не раскрывается. Помимо Роспотребнадзора, в театре работали и специалисты МЧС. Они выявили нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее МДТ переносил два спектакля, в которых задействован актер Данила Козловский. Столичной прокуратуре поручено провести в его отношении проверку. Об этом попросил общественный деятель Виталий Бородин, который заподозрил Козловского в дискредитации ВС РФ. Актер подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако суд его не принял.