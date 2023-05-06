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    Опечатан МДТ Льва Додина. Что известно об этом на данный момент

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    4 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Малый драматический театр Льва Додина (МДТ) в Петербурге остановил работу. Вновь открыться он сможет только после решения суда. В среде театралов говорят, что заседание может состояться 11 мая, но, по информации «Фонтанки», материалы в суд пока не поступали.

    Протокол о временном запрете деятельности вынес Роспотребнадзор, который нашел «многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия».

    Двери театра на улице Рубинштейна были опечатаны вечером 5 мая. Утром 6 мая стало известно о временной приостановке показа спектаклей для публики. Зрителям пообещали вернуть деньги. Репетиции в театре в это время будут продолжаться, сотрудники — работать.

    Комментировать причины столь внезапного внимания к себе Роспотребнадзора, и без того регулярно осуществляющего плановые проверки деятельности театров, в пресс-службе МДТ не стали.

    Как стало известно «Фонтанке», проверку провели после обращения некоего гражданина в прокуратуру. Его имя, равно как и суть претензий, не раскрывается. Помимо Роспотребнадзора, в театре работали и специалисты МЧС. Они выявили нарушения требований пожарной безопасности.

    Ранее МДТ переносил два спектакля, в которых задействован актер Данила Козловский. Столичной прокуратуре поручено провести в его отношении проверку. Об этом попросил общественный деятель Виталий Бородин, который заподозрил Козловского в дискредитации ВС РФ. Актер подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако суд его не принял.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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