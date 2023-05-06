В Петербурге опечатали двери МДТ

Двери Малого драматического театра Льва Додина на улице Рубинштейна в Петербурге оказались опечатаны вечером 5 мая. По словам очевидцев, надпись гласит, что театр закрыт до 12 мая.
Фото с плотно залепленной скотчем бумажкой, которой опечатаны двери театра, «Фонтанке» прислали очевидцы. По их словам, на ней обозначено вмешательство Роспотребнадзора.
Также о том, что в театре проводится некая проверка и его опечатали, сообщали «Фонтанке» близкие к учреждению собеседники. Кто именно проводил проверку и с чем она связана, пока с уверенностью сказать нельзя.
Ранее театр был вынужден перенести два спектакля, в которых задействован актер Данила Козловский. «К нашему огромному сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорилось на сайте театра.