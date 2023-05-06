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    В Петербурге опечатали двери МДТ

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    Двери Малого драматического театра Льва Додина на улице Рубинштейна в Петербурге оказались опечатаны вечером 5 мая. По словам очевидцев, надпись гласит, что театр закрыт до 12 мая.

    Фото с плотно залепленной скотчем бумажкой, которой опечатаны двери театра, «Фонтанке» прислали очевидцы. По их словам, на ней обозначено вмешательство Роспотребнадзора.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Также о том, что в театре проводится некая проверка и его опечатали, сообщали «Фонтанке» близкие к учреждению собеседники. Кто именно проводил проверку и с чем она связана, пока с уверенностью сказать нельзя.

    Ранее театр был вынужден перенести два спектакля, в которых задействован актер Данила Козловский. «К нашему огромному сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорилось на сайте театра.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

    Столичной прокуратуре поручено провести в отношении Данилы Козловского проверку. Причиной стало обращение в Генпрокуратуру общественного деятеля Виталия Бородина, который попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

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