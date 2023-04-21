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    Суд не принял иск Данилы Козловского о защите чести и достоинства

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    Иск актера Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации Пресненский суд Москвы оставил без движения. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.


    Как рассказали агентству в суде, решение принято из-за формальных обстоятельств — в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.

    Ранее Козловский заявлял, что его адвокаты готовят заявления с просьбой проверить действия Бородина. По данным ТАСС, столичной прокуратуре поручено провести проверку в отношении актера.

    Все началось с обращения Бородина в Генпрокуратуру — он попросил проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. В документе было сказано, что Федеральный проект уже давно следит за высказываниями и деятельностью Козловского, и отмечается, что актер переехал в США, якобы чтобы «дистанцироваться от России». Козловский после этого заявил, что никуда не уезжал из РФ и не имеет второго гражданства, а в США у него живет ребенок, к которому актер периодически приезжает.

    Бородин также ранее требовал начать проверку в отношении и других звезд, в том числе Валерия Меладзе, Аллы Пугачевой и телеведущего Андрея Норкина.

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    Данила КозловскийВиталий БородинСуд
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    Комментарии 4

    Гость21 Апр 2023 в 14:45
    Суд? Судилище !!!
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