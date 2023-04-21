Суд не принял иск Данилы Козловского о защите чести и достоинства

Иск актера Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации Пресненский суд Москвы оставил без движения. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.





Как рассказали агентству в суде, решение принято из-за формальных обстоятельств — в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.

Ранее Козловский заявлял, что его адвокаты готовят заявления с просьбой проверить действия Бородина. По данным ТАСС, столичной прокуратуре поручено провести проверку в отношении актера.

