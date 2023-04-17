ТАСС: искать дискредитацию в высказываниях Козловского будет прокуратура Москвы

Столичной прокуратуре поручено провести проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Надзорное ведомство Москвы на данный момент официально не подтвердило начало проверки.

Внимание правоохранителей к Козловскому привлек Виталий Бородин, называющий себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова он уделил внимание интервью признанной иноагентом Ирине Шихман*, в котором разглядел дискредитацию и призывы к экстремизму. Там же упоминались высказывания Козловского в соцсетях и его переезд в США.