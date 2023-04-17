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    ТАСС: искать дискредитацию в высказываниях Козловского будет прокуратура Москвы

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    Столичной прокуратуре поручено провести проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Надзорное ведомство Москвы на данный момент официально не подтвердило начало проверки.

    Внимание правоохранителей к Козловскому привлек Виталий Бородин, называющий себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова он уделил внимание интервью признанной иноагентом Ирине Шихман*, в котором разглядел дискредитацию и призывы к экстремизму. Там же упоминались высказывания Козловского в соцсетях и его переезд в США.

    Актер опроверг переезд, второе гражданство, призывы к участию в митингах и иностранные доходы. Козловский добавил, что его адвокаты готовят заявления с просьбой проверить действия Виталия Бородина.

    * Включена Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.

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