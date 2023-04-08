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    В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

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    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ после его высказываний о спецоперации на Украине. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.

    В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова говорится, что Федеральный проект следит за деятельностью и высказываниями Козловского уже длительное время. Там же отмечается, что актёр переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

    В документе упоминается, что Козловский в социальных сетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями», но отмечает, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. Внимание уделяется и тому, что актёр в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста и выкрикивать антиправительственные лозунги.

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