В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ после его высказываний о спецоперации на Украине. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.
В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова говорится, что Федеральный проект следит за деятельностью и высказываниями Козловского уже длительное время. Там же отмечается, что актёр переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».
В документе упоминается, что Козловский в социальных сетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями», но отмечает, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. Внимание уделяется и тому, что актёр в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста и выкрикивать антиправительственные лозунги.