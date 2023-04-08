В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ после его высказываний о спецоперации на Украине. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.

В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова говорится, что Федеральный проект следит за деятельностью и высказываниями Козловского уже длительное время. Там же отмечается, что актёр переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».